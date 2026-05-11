VIDEO: To najlepšie si nechali na koniec. Víťazmi Let’s Dance sa stali premiantka a najväčší rebel
S inou by to vraj nefungovalo.
„Tí najlepší z najlepších.“ Takto znelo heslo 11. série Let’s Dance, v ktorej sa predstavili tie najtalentovanejšie osobnosti z predchádzajúcich ročníkov. Do veľkého finále sa prebojovali tri mimoriadne silné dvojice – Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec, Kristián Baran a Eliška Betáková-Lenčešová a tiež Ján Koleník s Dominikou Roškovou. Titul kráľovnej a kráľa tanečného parketu napokon získala „premiantka ročníka a najväčší rebel“, ktorému víťazstvo mnohí priali už v minulosti.
To najlepšie na koniec
Počas večera smerovalo k finalistom množstvo komplimentov, ktoré nevystihovali len ich tanečné výkony, ale aj cestu, ktorou si v šou prešli. „Dávaš to na kráľa,“ odkázala porotkyňa Laura Arcolinová Kristiánovi Baranovi. „Vy ste snáď najväčší pokrok môjho života,“ pridala sa porotkyňa Tatiana Drexler, ktorá neskrývala dojatie. Silné slová zazneli aj po vystúpení Jána Koleníka, keď po jeho paso doble Drexler vyhlásila: „Najlepší tanec tvojho života. Toto bol číry Jano Koleník, takého ťa milujeme.“ A po energickom freestyle z úst Jána Ďurovčíka zaznelo: „To bola explózia radosti. Jano, ty si Let's Dance.“
Veľké emócie však prinieslo aj vystúpenie Zuzany Porubjakovej a Matyáša Adamca. „Nechali ste si najlepší tanec na koniec,“ povedala po ich paso doble Laura Arcolinová vetu, ktorá symbolicky vystihla celý večer.
Rozhodli diváci
Bronzovú priečku si tentokrát odniesol minuloročný víťaz Kristián Baran a do finálového súboja o prvenstvo sa dostali dve favorizované dvojice – Ján Koleník s Dominikou Roškovou a Zuzana Porubjaková s Matyášom Adamcom. Od začiatku tohtoročnej série sa najviac skloňovalo meno Jána Koleníka, ktorého mnohí považovali za jasného favorita. Napriek tomu nebolo nič isté – o víťazovi totiž rozhodovali diváci svojimi hlasmi.