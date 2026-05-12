Pri pôrode hrozilo, že stratí priveľa krvi. Lenku a jej dcérku Rebeku zachránil výnimočný postup lekárov

— Foto: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

V Košiciach bojovali o dva životy súčasne.

Keď 35-ročnej Košičanke Lenke počas tehotenstva diagnostikovali vážnu komplikáciu, lekári vedeli, že pri pôrode môže prísť o obrovské množstvo krvi a bojovať o život. Vďaka včasnému odhaleniu problému a spolupráci viacerých odborníkov sa však podarilo zasiahnuť a unikátnou operáciou zachrániť ju aj jej dieťatko. Malú Rebeku dnes nazývajú zázrakom.

Tenká hranica 

Ako uviedla Fakultná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach na svojom webe, komplikáciu odhalili lekári ešte pred 20. týždňom tehotenstva počas bežného ultrazvukového vyšetrenia. Následne ju potvrdila magnetická rezonancia. Lenke diagnostikovali tzv. placenta accreta spectrum, teda stav, pri ktorom placenta vrastá do steny maternice a pri pôrode môže spôsobiť masívne krvácanie.

„V medziodborovej spolupráci dnes dokážeme s minimálnym rizikom zrealizovať aj pôrody u žien s najťažšími formami placenty accreta, teda placenty hlboko vrastenej do steny maternice,“ uviedol profesor Peter Urdzík, prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNLP na Triede SNP.

Lekári upozorňujú, že podobných prípadov pribúda. Riziko je vyššie najmä u žien po opakovaných cisárskych rezoch alebo iných operáciách maternice. Svoju úlohu zohráva aj vyšší vek rodičiek. „Kým v minulosti sa tieto prípady u rodičiek vyskytovali dva až trikrát ročne, len za uplynulé tri mesiace sme odviedli už dva takéto komplikované pôrody a v krátkej dobe sa tím odborníkov pripravuje na dva ďalšie,“ priblížila nemocnica.

Rozhodovali sekundy

Keďže lekári o komplikácii vedeli vopred, mohli celý pôrod detailne naplánovať. Na zákroku spolupracovali odborníci z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Cisársky rez vykonali na špeciálne vybavenej hybridnej sále.

