Z dudroša sa stal láskavý muž. Eva Pavlíková aj napriek životným búrkam žiari po boku svojho manžela
Obľúbená herečka prezradila, v čom spočíva tajomstvo šťastného manželstva.
Rada sa obklopuje mladými ľuďmi a svoju prácu miluje až natoľko, že na javisku neraz stála aj napriek bolestiam či chorobe. Herečka Eva Pavlíková k svojim povinnostiam pristupuje mimoriadne zodpovedne a všetko, o čo sa stará, berie s veľkou vážnosťou. Rovnako je to aj v jej súkromí, s manželom totiž koncom mája oslávia už krásne 40. výročie manželstva.
Neboja sa robiť chyby
„Som šťastná, že sme spolu... Naozaj v dobrom i v zlom, všetko sme ustáli, sme si oporou. Môj muž sa o mňa veľmi pekne stará. Rokmi som sa naučila, že urážať a nerozprávať sa je blbosť. Nie som hysterka. Možno som za celé manželstvo dvakrát urobila cirkus, že som kričala. Už viem, že veci sa majú riešiť hneď, keď vás prejde zlosť,“ vravela dávnejšie v rozhovore pre Svet Evity.
Vo vzťahu je podľa nej najdôležitejšie rozprávať sa, vedieť požiadať o odpustenie a aj si navzájom odpustiť. Hoci neexistuje univerzálny recept na šťastné manželstvo, myslí si, že sa netreba báť robiť chyby, no dôležité je vedieť ich spoločne napraviť. S manželom sa vraj doma veľa smejú, niekedy až tak, že im od smiechu tečú slzy, a práve to určite prispieva k ich blízkosti.
Zlé časy spolu prečkali
Ak by ste sa však legendárnej herečky spýtali, aký je recept na také krásne a dlhé manželstvo, odpovedala by s humorom. „Vydržať,“ zasmiala sa v Teleráne Televízie Markíza. Napokon však priznala, že za spokojnosťou v jej vzťahu stojí aj jedna dôležitá vec, ktorú má na svedomí práve jej manžel.