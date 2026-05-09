Maskovaní muži na ňu mierili zbraňami. Zuzana Vačková jednu chybu na dovolenke už nikdy nezopakuje
Prosili ju, aby už nič podobné neurobila.
Herečka Zuzana Vačková je nielen výbornou umelkyňou, ale aj vášnivou kuchárkou a influencerkou, ktorá sa o útržky zo svojho súkromného života často delí s fanúšikmi na sociálnych sieťach. Svojou autentickosťou a bezprostrednosťou si získala množstvo Slovákov a nedávno sa v relácii Na správnej ceste podelila aj o zážitok, z ktorého mrazí.
Bez rozmyslu vybehla von
Ako upozornil portál Koktejl, známa herečka spomínala na chvíle strávené s priateľmi v New Yorku. Keď sa po výlete chystala odletieť domov a prišla na letisko, siahla si do vrecka a zistila, že má pri sebe ešte stále kľúče od auta, ktoré mala počas dovolenky od priateľov požičané.
„Hovorím si, že keď ja s nimi odídem na Slovensko, ako oni budú jazdiť po tom New Yorku? Tak som vybehla von, zapískala som, mávala som, dobehla som k tomu autu, kľúče som im dala,“ rekapitulovala obľúbená herečka.
Už nikdy to neurobí
Keď sa však vrátila do haly, veľmi rýchlo si uvedomila, že niečo nie je v poriadku. Ruch preplneného letiska zrazu utíchol a ona sa ocitla tvárou v tvár maskovaným mužom, ktorí na ňu mierili zbraňami.