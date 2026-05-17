Po ôsmich rande ochrnul a myslel si, že ju stratil. Jej reakcia po nehode všetkých prekvapila
Kto by ma chcel? pýtal sa samého seba.
Mali za sebou ôsme rande a Ed Boyd cítil, že spoznal lásku svojho života. Netušil však, že o pár dní sa ocitne ochrnutý od hrudníka nadol a doživotne odkázaný na invalidný vozík. Bol presvedčený o tom, že Cass sa mu viac neozve, no to, čo sa stalo, prekvapilo všetkých.
Kto by ma už chcel
„Keď som sa neozval, vedela, že sa niečo stalo. Nie som typ človeka, ktorý by len tak zmizol,“ spomínal pre iNews Ed Boyd, ktorý ako 27-ročný utrpel vážnu nehodu. Na bicykli sa dole kopcom rútil rýchlosťou 65 kilometrov za hodinu a v jednom momente stratil kontrolu. „Keď som sa po troch týždňoch prebral z bezvedomia, myslel som si, že som v Indii, neskôr v Austrálii, potom v Amerike. Vôbec som nevedel, kde som,“ opisoval prebudenie z kómy. Verdikt lekárov bol neúprosný – poranenie miechy od hrudníka nadol.
„Keď mi povedali, že už nebudem chodiť, plakal som. Ale potom sa niečo vo mne zmenilo,“ spomínal si. Najťažšie preňho nebola samotná diagnóza, ale predstava budúcnosti. „Najviac ma trápilo, že si niekto povie – kto by ma už takto chcel,“ vysvetľoval Ed, ktorý krátko pred nehodou randil s Cass. Hoci si myslel, že v takomto stave oňho nebude mať záujem, opak bol pravdou.
Pochybnosť a beznádej
„Keď sa neozval, vedela som, že sa niečo stalo. Kontaktovala som jeho sestru cez Instagram, aj keď sme sa nikdy nevideli,“ prezradila Cass, ktorá sa akurát chystala na dovolenku na Bali. Svoje plány však zrušila a namiesto toho utekala do nemocnice. „Nevedela som, či si ma pamätá, alebo či ma vôbec bude chcieť vidieť,“ priznávala Cass, ktorá bola odhodlaná zostať.