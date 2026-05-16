Týrali ju, opustili a musela rýchlo vyrásť. Komička Simona našla oporu v Teovi, ktorý ju vyliečil
Svoj boj nikdy nevzdala.
Komička Simona First musela rýchlo vyrásť. Ako malá žila v prostredí plnom násilia, pred ktorým mnohí zatvárali oči, a ona veľmi skoro pochopila, že v živote nikdy nič nedostane zadarmo. Keď sa napokon dostala do Bratislavy, plány jej prekazila pandémia a so synom zostala bez istôt. V hlavnom meste však napokon našla nielen ďalšiu prácu, ale aj lásku, ktorá jej zmenila život.
Mame zbierala zuby zo zeme
Komička Simona veľmi skoro pochopila, že čo si neurobí sama, to mať nebude. Vyrastala totiž v prostredí plnom násilia a jej jediným cieľom bolo prežiť. Detstvo sa jej teda zlialo do jednej veľkej čiernej kaše, z ktorej nebolo úniku.
„Ak mám byť tvrdá, tak ja som v šiestich rokoch zbierala mame zuby zo zeme. Nemyslím si, že som nejaké detstvo reálne prežila. Museli sme veľmi rýchlo vyrásť. Ako prvé si pamätám zlé veci, a to som mala štyri či päť rokov. Buď utekáte, schovávate sa, chránite brata, alebo chránite mamu. Vo väčšine situácií ste zúfalá a ste rada, že nemáte na sebe krv alebo nejaké otvorené zranenie,“ spomínala Simona v rozhovore pre Denník N.
Rodičia holdovali alkoholu, prácu si dlhodobo udržať nevedeli, susedia pred domácim násilím zatvárali oči aj uši a pomoc neprichádzala ani zo strany polície. Ak by sa dnes známej komičky niekto spýtal, koľkokrát za týždeň ju otec bil, presne by vraj odpovedať nevedela. Na minulosť jej totiž zostala len jedna veľká tmavá škvrna spomienok. Aj preto bolo pre ňu v puberte úplne prirodzené, že si začala privyrábať. Vedela totiž, že peniaze jej len tak nikto nedá.
Ďalšia veľká rana
Pracovala v pouličných divadlách aj na hradoch, po maturite si vyskúšala prácu čašníčky a neskôr sa stala prevádzkarkou. V 18 začala podnikať, no ešte predtým spoznala svojho bývalého manžela, ku ktorého rodičom sa aj presťahovala. Manželstvo však po čase prestalo fungovať a už ho nešlo zachrániť. Pre Simonu to bola ďalšia obrovská rana.