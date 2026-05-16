Dovolenková zábava s pieskom môže byť smrteľne nebezpečná. Záchranári porozprávali o netušenom riziku
Dovolenková zábava s pieskom môže byť smrteľne nebezpečná. Záchranári porozprávali o netušenom riziku

Vyzerá to neškodne, no môže to byť smrteľné.

Každý, kto niekedy strávil leto pri mori, to pozná. Deti s lopatkami, rodičia oddychujúci na deke a popri tom veľké jamy či tunely vyhĺbené v piesku. Na prvý pohľad ide o nevinnú súčasť dovolenky. Záchranári však upozorňujú, že práve táto obľúbená plážová zábava môže mať fatálne následky.

Tichá pasca

Ako upozornil pre denník Metro Allan Norman z britskej pobrežnej stráže, najväčším problémom sú hlboké jamy so strmými stenami. Piesok sa totiž môže bez varovania zosunúť a človeka zasypať podobne ako malá lavína. Keď sa masa piesku pohne naraz, dostať sa von je mimoriadne náročné. Riziko pritom nehrozí iba malým deťom, ale aj tínedžerom či dospelým.

Nebezpečné sú najmä situácie, keď sa deti hrajú bez dozoru. Stačí chvíľa nepozornosti a jama sa môže zrútiť. Hrozí pritom nielen zasypanie, ale aj problémy s dýchaním či zranenia po páde.

Ohrození však nie sú iba tí, ktorí jamy kopú. Opustené diery v piesku bývajú často zle viditeľné a ďalší dovolenkári do nich môžu nečakane spadnúť. Záchranári preto apelujú na ľudí, aby po sebe jamy vždy zasypali.

Ešte väčšie riziko

