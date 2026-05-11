Baktéria ho pripravila o sluch, teraz mu ohrozuje tvár. Jonáškovi pomôže aj zdieľanie, prosia rodičia
Malému Jonáškovi hrozí ochrnutie tváre, rodičia prosia o pomoc.
Keď sa narodil, priali si len to, čo všetci rodičia – aby bol zdravý a šťastný. Namiesto pokojného detstva však prišiel nekonečný kolotoč vyšetrení, bolesti a obáv o to, čo bude ďalej.
Dnes stojí rodina malého Jonáška pred ďalším náročným obdobím. Prišiel o sluch na jedno ucho a lekári zároveň upozorňujú na vážne riziko, ktoré môže zmeniť jeho život ešte viac. Nebezpečná baktéria mu podľa rodičov postupne poškodzuje kosti v uchu a hrozí, že dôjde aj k poškodeniu nervov v tvári.
Najťažší moment
Ako informovali rodičia pre Donio, zdravotné problémy sa u Jonáška začali objavovať veľmi skoro. Opakované zápaly ucha sa postupne zmenili na chronický problém, ktorý si vyžiadal množstvo návštev lekárov, zákrokov aj liečby.
To, čo iné deti poznajú len z preventívnych prehliadok, sa pre malého chlapca stalo súčasťou každodenného života. „Jeho malé telo muselo zvládať zákroky, bolesť a strach, ktorému by sa nevedel postaviť ani dospelý,“ opisujú rodičia.
Situácia sa postupne zhoršovala. Zápaly sa vracali a pribúdali ďalšie komplikácie. Najťažší moment prišiel vo chvíli, keď sa rodina dozvedela, že Jonáško ohluchol na jedno ucho. Pre dieťa to znamená nielen problém vnímať okolitý svet, ale aj komplikácie v bežnom fungovaní či v budúcnosti.