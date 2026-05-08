Čo si to dovoľuje? zhrozila sa, keď ju balil. Iveta Malachovská sa do Martina zaľúbila, hoci bol chudobný
Svokra mala tykadlá na ľudí a prekukla ju.
Ľúbim ťa. Chýbaš mi. Čo robíš? Myslím na teba. Aj takéto sms správy si píšu manželia Iveta a Martin Malachovskí, a to aj po 35 rokoch spoločného života. Hoci ich manželstvo dnes pôsobí ukážkovo a harmonicky, ich vzťah bol plný nečakaných momentov, ktoré by pokojne vydali na filmovú scénu. Jedna z nich sa odohrala už na úplnom začiatku, keď moderátorka stretla svoju budúcu svokru, pre ktorú bola „slečinkou“.
Čo si to dovoľuje?
„Zoznámila nás spoločná kamarátka. Ja som bol natoľko drzý, že sa mi Ivka hneď páčila. Vtedy som zháňal nejaké garde na architektonickú beániu, lebo sme sa tam chystali ako partia a chcel som nejakú partnerku. Zbadal som Ivku a veľmi sa mi páčila. Očarila ma. Bola zaujímavá, vtipná, perfektná, tak som ju hneď oslovil,“ zaspomínal si v podcaste Pohľady generácií Martin Malachovský, ktorý priznal, že sebavedomie mu vtedy nechýbalo, no Ivkina reakcia ho zarazila. „Čo si to dovoľuje? Prvýkrát ma vidí a hneď ma volá na beániu!“ rozhorčovala sa v časoch, keď už bola veľká televízna hviezda. Martin to však netušil.
„Oni nemali televízor, boli chudobní,“ povedala otvorene Iveta, ktorá drzého študenta odmietla. „Potom sme sa dvakrát stretli na námestí SNP. On tam kúsok odtiaľ býval a ja som išla od kostola. Schádzala som dole a zasvietili mi oči,“ pokračovala v spomínaní moderátorka, ktorá veľmi rýchlo zistila, že Martin je príjemný spoločník. „Od prvej chvíle, ako ma oslovil, ma zabával. Bol vždy mimoriadne pozorný. Za to vďačím jeho rodičom,“ povedala o Malachovských, ktorí vraj z Martina vychovali neodolateľného džentlmena. „Ja som vyrastala bez otca a bola som uchvátená, že je niekto ku mne taký láskavý a dobrý,“ priznávala.
Slečinka Malachovská
Na prvé rande ju Martin zavolal na jedno zo svojich predstavení a netušila, že v lóži stretne aj svoju budúcu svokru. Tá si na Ivetu spravila ihneď rázny názor.