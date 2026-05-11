Odhodlali sa k zásadnému kroku. Natália Puklušová a Michal chcú žiť starým, prevereným spôsobom života
Známa herečka plánuje v budúcnosti veľkú zmenu.
Chcú žiť ako kedysi a odísť preč od mestského ruchu. Natália Puklušová je známa svojím holistickým prístupom k životu a veci si robí vždy zásadne podľa seba. Názory iných ju príliš nezaujímajú a aj svoju dcérku Wilku Máriu vychováva podľa svojských metód.
Tie sa nebojí ukazovať ani svojim fanúšikom na sociálnej sieti - aj nedávno zdieľala na svojom profile video, ako svoje dieťa dojčí priamo v kostole. Podobný prístup má aj k životu ako takému a ako prezradila v rozhovore pre Nový Čas, už roky sníva o tom, že dcérku chce vychovávať v prírode a mimo ruchu veľkomesta.
Preč z mesta
Natália Puklušová našla šťastie tesne pred štyridsiatkou, keď sa dala dokopy s partnerom Michalom Margušom a priviedla na svet dcérku Wilku Máriu.
Po jej narodení sa umelkyňa ponorila do svojich materských povinností naplno a na svoju dievčinku nedá dopustiť. Pri jej výchove používa svojské metódy a ako nedávno priznala, netúži ju vychovávať v meste.