Keď tragicky prišiel o manželku, stratil kotvu. Ochranca planéty David Attenborough oslavuje 100 rokov
Mohol byť generálnym riaditeľom, ale vybral si divokú prírodu.
Narodil sa v rovnakom roku ako kráľovná Alžbeta II. a svoju kariéru známeho prírodovedca v BBC začal v dobe, keď bola televízia v plienkach a ochrana prírody absolútne neznámym pojmom. „Mám pocit, že príroda je najväčším zdrojom vzrušenia, najväčším zdrojom vizuálnej krásy a najväčším zdrojom intelektuálneho záujmu. Je najväčším zdrojom všetkého, čo robí život hodným žitia,“ hovorí britský dokumentarista David Attenborough, ktorý v piatok 8. mája oslavuje 100 rokov. Za jedno storočie svojím zamatovým hlasom zmenil pohľad ľudí na prírodu a ako priznal, za svoj úspech vďačí najmä obetavej rodine a milovanej manželke Jane.
Príliš veľké zuby
David Frederick Attenborough sa narodil v roku 1926 a už odmalička bol introvertným premýšľavým chlapcom, ktorý trávil čas zbieraním fosílií a kameňov. Ako 10-ročný chlapec si vypočul prednášky ochrancu prírody Graya Owla, ktorý už v 30. rokoch hlásal, že ľudstvo ohrozilo prírodu bezohľadným drancovaním. David Attenborough na tie slová nikdy nezabudol a zaumienil si, že aj on svojou troškou prispeje k ochrane prírody. Po štúdiách zoológie a geológie na Cambridge sa náhodou dostal na konkurz do BBC, kde ho však najskôr nechceli pustiť pred kameru – vraj mal veľké a nefotogenické zuby.
Preto mu povolili len prácu v réžii, kde produkoval súťažné a hudobné relácie. Všetko sa zmenilo v roku 1953, keď si vymyslel program o zvieratách v londýnskej ZOO, ktorý mal obrovský úspech. David mal príjemný hlas a aj zložité témy dokázal vysvetliť jednoducho a presvedčivo.
V 70. rokoch sa dokonca mohol stať generálnym riaditeľom BBC, no namiesto toho si vybral divokú prírodu – dokumentoval faunu a flóru po celom svete a tisícom ľudí pripomenul, aby sme urobili všetko preto, aby bola planéta nielen domovom pre nás, ale pre všetky druhy. V jeho bohatej kariére ho podporovala aj manželka Jane, ktorú stretol ešte ako 18-ročný študent a odvtedy boli nerozluční.
Obrovská prázdnota
„Vždy, keď sa tí dvaja vítali, pripomínali zamilovaných tínedžerov,“ prezradil pre Mirror technik, ktorý s Davidom spolupracoval. Dokumentarista sa po šiestich rokoch rande oženil a s manželkou vychovávali dve deti, syna Roberta a dcéru Susan. Najväčší šok pre Davida Attenborougha prišiel len deň pred ich 47. výročím svadby. Jane mala 70 rokov, utrpela krvácanie do mozgu a upadla do kómy.