Na jedno slovenské mesto nikdy nezabudne. Keď bola Monika Absolonová v koncoch, zachránilo jej kariéru
Česká speváčka oslávi tento rok jubilejné 50. narodeniny.
Jej začiatky neboli jednoduché, v Česku pre ňu nemali žiadnu prácu a ona nevedela, čo má robiť – a vtedy to prišlo. Keby nebolo Slovenska, vraj by dnes robila niečo celkom iné. Monika Absolonová to priznala v relácii STVR Neskoro večer s Petrom Marcinom a dodala, že jedno slovenské mesto výrazne ovplyvnilo, akým smerom sa bude uberať jej život.
Spievala už ako dieťa
Rodáčka z Benešova túžila byť speváčkou už od svojich siedmich rokov a za svojím snom si spočiatku išla. Začínala v Kühnovom detskom zbore, neskôr však vyštudovala Strednú hotelovú školu v Prahe a po nej chodila na Akadémiu Jana Amosa Komenského.
Po speve pritom stále túžila, preto na začiatku 90. rokov sa učila na hodinách spevu u uznávanej hudobnej pedagogičky a skladateľky Lídy Nopovej a potom vyhľadal pomoc hlasového poradcu Eduarda Klezlu.
Prví pochopili, že niečo vie
Dnes je už slávnou speváčkou, ako však priznala v relácii Neskoro večer, jej kariérne začiatky neboli ani zďaleka jednoduché. „V tom období som v Česku nedostávala žiadne pracovné ponuky. Taká bola realita,“ priznala Monika Absolonová. Všetko sa obrátilo k lepšiemu vo chvíli, keď si ju všimli v meste na východe Slovenska.