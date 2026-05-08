Slovensko sa jej skladalo na liek. Mamička Nina po roku hovorí o zázraku, poisťovňa však výsledky neuznáva
Rok bojovala o každú dávku lieku.
„Túžim byť nablízku svojej dcérke aj manželovi. Chcem sa vyliečiť, teraz, keď je to zrazu možné,“ hovorila pred rokom Nina Rybárová, mamička z Bratislavy, ktorú lekári pre zriedkavé ochorenie prezývali „časovaná bomba“. V jej tele neustále vznikali nové nádory a dlhé roky žila s vedomím, že medicína jej veľa možností neponúka.
Nádej napokon prišla a priniesla so sebou vytúžené výsledky. Ako uviedla na sociálnej sieti, dnes, po roku liečby, sa nádory aj cysty zmenšujú a liečba podľa kontrolných vyšetrení funguje. Napriek tomu stále naráža na rovnaký problém – zdravotná poisťovňa podľa jej slov odmieta uznať výsledky liečby aj po dvoch MRI vyšetreniach, ktoré potvrdili zlepšenie zdravotného stavu.
Nádej prišla až po rokoch
O Nininom príbehu sme informovali už minulý rok. Trpí vzácnym genetickým syndrómom VHL, ktorý spôsobuje tvorbu nádorov v mozgu, chrbtici, bruchu či na pankrease. Viaceré z nich boli neoperovateľné a choroba bola ešte donedávna považovaná za neliečiteľnú.
Za sebou má množstvo náročných zákrokov vrátane operácií mozgu či chrbtice. Po jednom z nich jej lekári povedali, že už možno nikdy nebude chodiť. Napriek tomu sa nevzdala, znovu sa postavila na nohy a snažila sa žiť čo najbežnejší život po boku manžela a malej dcérky.
Zlom prišiel minulý rok, keď sa objavila možnosť liečby liekom Welireg (belzutifan). Ročná terapia stojí približne 270-tisíc eur a na Slovensku nie je štandardne preplácaná. Nine preto pomáhali ľudia z celého Slovenska.