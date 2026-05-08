Manželstvo z Vegas zachrániť nevedel. Moderátor Ruže pre nevestu je šťastný pri Veronike, ktorá ho opantala
Moderovania šou Ruža pre nevestu zhostil už po štvrtýkrát.
Nemusím si dávať pozor, či mi niekto pozerá na zadok alebo niečo podobné, smial sa Krištof Králik v SAJFA ŠOU Fun rádia. Obľúbený moderátor takto svojho komentoval minulú sériu šou Ruže pre nevestu – pozornosť sa totiž upriamila hlavne na vtedajšieho ženícha Rasťa Zvaru. Zároveň priznal, že v súťaži kedysi natrafil aj na také ženy, ktoré by najradšej dostali ružu práve od neho.
On je pritom šťastne zadaný, hoci cesta k tomuto stavu nebola jednoduchá. Manželstvo s českou modelkou Petrou sa skončilo rozvodom ani nie po dvoch rokoch napriek tomu, že to vyzeralo na veľkú lásku. Dlho však nesmútil a šťastie napokon našiel pri ďalšej Češke Veronike, ktorá vraj opantala všetky jeho zmysly.
Gigantický stres
Krištofa Králika v mnohom inšpiroval jeho otec Juraj. „Išiel som si tou umeleckou cestou, chodil som na rovnakú strednú školu ako on, aj na rovnakú vysokú školu. Takže určité nejaké smerovanie tam v tej rodine je,“ prezradil v rozhovore pre Plus 7 dní, prečo sa napokon rozhodol okrem modelingovej dráhy postaviť aj za moderátorský mikrofón.
Úlohy v podobe moderátora šou Ruža pre nevestu, ktorú teraz vykonáva už po štvrtýkrát, sa zhostil so cťou, no v začiatkoch mu vraj do smiechu nebolo. „Tie začiatky Ruže boli pre mňa extrémne ťažké. Mal som gigantický stres z toho všetkého,“ otvorene priznal a dodal, že hoci sa snaží si od súťažiacich udržať odstup, nie vždy sa to dá.
Vydýchol si
Najmä keď sa niektoré z dievčat videli práve po jeho boku a mali záujem ho lepšie spoznať. „Stalo sa to v minulosti. Možnože tam boli nejaké náznaky. Nebudem konkrétny, samozrejme. Teraz, našťastie, bol Rasťo tak silný alfasamec, že konečne som cítil, že si môžem vydýchnuť,“ prezradil s úsmevom, keď rozprával o 3. sérii šou a ženíchovi Rasťovi Zvarovi.
Sympatickému moderátorovi sa v kariére síce darí, no na poli lásky to pred časom bolo horšie. S českou modelkou Petrou, s ktorou si povedali áno v Las Vegas v roku 2022, manželstvo stroskotalo už po dvoch rokoch, hoci samotný Krištof tvrdil, že až také zlé to medzi nimi nie je.