Umývali záchody, varili kávu. Deti známych Slovákov, ktoré prerazili v zahraničí, hoci to nemali jednoduché

Vľavo billboard Tamary Kramar v New Yorku a vpravo Zuzana Fialová.
Vľavo billboard Tamary Kramar v New Yorku a vpravo Zuzana Fialová. — Foto: Instagram @ tamarakramar (Foto: @ katarinaslesar), zuzana_fialova_official

Srdce ich ťahalo do cudziny.

Nie každý túži zostať na rodnej hrude, niektorých jednoducho srdce ťahá spoznávať svet. Dôkazom toho sú aj deti známych Slovákov, ktoré sa rozhodli pre život za hranicami našej krajiny. Niektoré išli do cudziny študovať, iné naopak pracovať - a v inom štáte si potom miestny život zamilovali natoľko, že sa tam rozhodli už zostať natrvalo.

4. Tamara Kramar

Dcéra herca Maroša Kramára pôsobila najskôr v anglickom Londýne, neskôr ale odišla študovať do amerického New Yorku, kde po skončení školy nakoniec aj zostala. Priznala však, že život za veľkou mlákou však ani zďaleka nie je lacný špás, mladá hudobníčka sa tak musí obracať, aby si zarobila na bývanie aj živobytie. Neštíti sa však poctivej roboty a chopí sa toho, čo je k dispozícii - od varenia kávy až po umývanie toaliet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Momentálne si hľadám part time job, aby som mohla zaplatiť nájom a energie,“ uviedla ešte pred časom v podcaste Socky, ktorý cituje Život, Tamara Kramar, ktorej sa podarilo nájsť si prácu v jazzovom štúdiu. „Aktuálne pracujem v džezovom štúdiu v NYC, kde umývam aj toalety a varím kávu,“ uviedla otvorene dcéra herca Maroša Kramára, ktorá však úspešne vyštudovala hudbu a na slávnom Times Square mala dokonca aj svoj billboard - slovenskú muzikantku si totiž vybrali do celosvetovej kampane Spotify Equal, ktorej cieľom je zrovnoprávniť ženy v hudobnom priemysle.

3. Ema Müllerová

Dcéra moderátorky Soni Müllerovej a speváka Richarda Müllera odišla v 18 rokoch do Paríža, lebo nechcela, aby ju verejnosť vnímala len ako dieťa slávnych rodičov. Svoj odchod do francúzskej metropoly dodnes považuje za splnený sen, hoci život v cudzom meste mal aj tienisté stránky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„V Paríži žijem 13 rokov a bol to aj taký splnený sen mojej mamy, ona tam vždy chcela žiť. A zo začiatku je pravda, že som tam išla možno splniť si sen cez ňu alebo možno ona cezo mňa, ale po 13 rokoch už môžem povedať, že tam naozaj žijem kvôli sebe a zo svojho vlastného rozhodnutia,“ zaspomínala si v rozhovore pre portál 360tka.sk Ema Müller, ako to všetko začalo a dodáva, že Paríž je jednoducho láskou jej života.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V meste lásky, ako sa metropole na Seine zvykne hovoriť, však prežila aj náročnejšie chvíle. „Je pravda, že vždy som mala pocit, keď mi bolo ťažko, že Paríž mi to robí ešte ťažšie. Taká asi odvrátená stránka toho mesta je ten životný komfort aj to, že keď som stratila prácu, tak som si ju dlho nevedela nájsť a vedela som, že keby som bola v našej krajine a nie v Paríži, kde je tá konkurencia a všetci sú lepší ako ja...,“ uviedla ďalej známa influencerka, ktorá je veľmi populárna na sociálnych sieťach, takže jej vplyv na mladú generáciu sa nedá spochybňovať. 

