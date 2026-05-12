Aj keby chcela 10 hodín nakupovať, idem s ňou. Roger Federer je miliardárom vďaka Mirke z Bojníc
Bez manželky ani nezaspí.
„V mojom živote som mal len jednu ženu,“ priznal tenisový velikán Roger Federer a jednou vetou vystihol príbeh, ktorý v športe nemá obdoby. Kým na kurtoch zbieral trofeje a lámal rekordy, v súkromí si roky chránil to najcennejšie – vzťah s manželkou Mirkou, rodáčkou zo Slovenska, ktorej vďačí aj za svoj miliardový majetok.
Slovenka a hanblivec
Roger Federer mal len 14 rokov, keď sa prvýkrát stretol s Mirkou z Bojníc, ktorá od svojich dvoch rokov žila vo Švajčiarsku. „Stretávali sa na turnajoch a čo si spomínam, vždy keď išiel Roger okolo nás, sklonil hlavu a neuveriteľne milo sa hanbil,“ spomínal pre Šport24 Mirkin otec Miroslav Vavrinec, ktorý tušil, že z hanblivého chalana bude raz veľká hviezda. Roger bol ako tínedžer známy výbušnou povahou – na kurte rozbíjal jednu raketu za druhou a „do pucu“ ho vraj dala až Mirka.
„Z pozície bývalej tenistky vedela ako naňho, vymýšľala mu rôzne tresty, a práve to mu pomohlo. Roger aj dnes povie, že keby ju nemal, nedosiahne to, čo dosiahol a s tenisom by dávno skončil,“ povedal hrdý svokor, ktorý na Rogera nemôže povedať krivé slovo. „Keď trávime spolu deň, tak sa smejeme od rána do večera. Máme spolu krásny vzťah,“ dodal Miroslav, ktorý je šťastný, že jeho dcéra našla do života nielen talentovaného športovca, ale najmä človeka, ktorý má na prvom mieste svoju rodinu.
Pre Mirku všetko
„Ako príklad uvediem situáciu, keď sme ho boli pred rokmi všetci povzbudiť na turnaji v Dubaji. Vnučka Myla dostala nejaký vírus, kvôli čomu bolo nutné ísť s ňou ráno o tretej do nemocnice. A hoci mal Roger na druhý deň zápas, ani ho len nenapadlo povedať, aby s ňou išiel niekto z nás, všetko s ňou absolvoval on. To, že spomínaný zápas prehral, ho absolútne netrápilo, najpodstatnejšie preňho bolo postarať sa o dcéru,“ prezradil Miroslav Vavrinec, ktorý vie, že obety neprinášal len Roger, ale najmä Mirka.
Jeden z najlepších tenistov sveta by manželke zniesol aj modré z neba a spravil by pre ňu čokoľvek. „Ak by chcela ísť 10 hodín nakupovať, išiel by som s ňou,“ prezradil Roger Federer, ktorý môže Mirke ďakovať aj za svoj miliardový majetok.