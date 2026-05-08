Do plynu by poslal aj seba samého. Hitlerova DNA odhalila najväčšie tajomstvo vodcu Tretej ríše - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Do plynu by poslal aj seba samého. Hitlerova DNA odhalila najväčšie tajomstvo vodcu Tretej ríše
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

Zdenka Jakešová našla svoje šťastie.

Po romantickej svadbe prekvapil búrlivý rozvod, dnes žiari ako nikdy. Blesk z neba prišiel v štyridsiatke

Pasažierov trápi, že sú predmetom senzácie.

Plačúci pasažier z lode smrti: Sme ľudia, nie novinové titulky. Máme blízkych, ktorí na nás čakajú

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Katka Žbirková je zdá sa, po piatich rokoch od smrti Mekyho, znovu zamilovaná.

Po Mekyho smrti nechcela plakať v kúte. Katka Žbirková a 28-ročný Miki šokovali priznaním spod orgovánu

Sandokan.

FOTO: Košeľu zo mňa už nik netrhá, smeje sa. Pozrite sa, ako sa zmenil seriálový Sandokan po 50 rokoch

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Český moderátor Honza Musil s exmanželkou Ivetou / S partnerom Jakubom

Doma ho čakala žena, on sa zaľúbil do slovenského vojaka. Moderátor Musil Ivetku dodnes obdivuje

Iveta Radičová s dcérou Evou.

Keď vypadla elektrina, braček neprežil. Iveta Radičová bola vytúženým dieťaťom, ktoré zažilo aj chudobu

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Do plynu by poslal aj seba samého. Hitlerova DNA odhalila najväčšie tajomstvo vodcu Tretej ríše

Adolf Hitler / Zábery z dokumentárneho seriálu
Adolf Hitler / Zábery z dokumentárneho seriálu — Foto: Wikimedia commons (German Federal Archives); Promo fotografie Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator (Channel 4)

Hitler podľa analýzy trpel zriedkavou genetickou poruchou.

„Kto by išiel zomrieť za niekoho kto mal iba ‚jednu guľu‘?“ spievalo sa v populárnej britskej piesni na povzbudenie obyvateľstva počas druhej svetovej vojny, v ktorej sa posmievali mužnosti nacistického vodcu. Už po vojne sa začali objavovať tvrdenie, že Adolf Hitler prišiel o semenník počas prvej svetovej vojny a v roku 2015 vedci skutočne potvrdili, že mal jeden nezostúpený semenník. Nový dokumentárny seriál pred časom prišiel s údajne jasným dôkazom, že nacistický vodca nebol telesne úplne v poriadku.

Sám seba by poslal do plynu

Najnovší výskum, ktorý prináša britská stanica Channel 4, sa opiera o analýzu údajnej Hitlerovej DNA. Získali ju z kúsku látky pokrytej jeho krvou, ktorú si počas druhej svetovej vojny zobral domov americký vojak Roswell P. Rosengren. Ten zozbieral kúsok látky z pohovky v Hitlerovom berlínskom bunkri, kde spáchal samovraždu. Genetici porovnali vzorku s DNA jeho žijúceho príbuzného z Rakúska a výsledok po štyroch rokoch výskumu vyvolal veľký rozruch. „Nevedeli sme, čo nájdeme. Mohlo to byť najnudnejšie genómové čítanie na planéte, ale nakoniec to bolo neuveriteľné,“ priznáva pre Guardian profesorka genetiky Turi Kingová.

Kate Winslet vo filme Lee / Vojnová fotografka Lee Millerová
Prečítajte si tiež: V deň Hitlerovej smrti sa kúpala v jeho vani. Hrôzu, ktorú musela zažiť, ukryla do krabice od topánok

Hitler podľa analýzy trpel Kallmannovým syndrómom – zriedkavou genetickou poruchou, ktorá narúša pubertálny vývoj a ovplyvňuje aj tvorbu testosterónu či vývin pohlavných orgánov. Táto diagnóza by presne vysvetľovala aj dlhodobé dohady o nezostúpenom semenníku. Vedci dokonca pripúšťajú aj možnosť, že Hitler mal mikropenis, čo podľa historických záznamov mohlo byť predmetom posmechu už počas prvej svetovej vojny.

Hitler a židovskí predkovia

Kingová upozorňuje na paradox, ktorý výskum priniesol: vodca nacistov, ktorý presadzoval tvrdé a kruté predstavy o „dokonalej rase“, by podľa vlastných kritérií neprešiel vlastným výberom. „Keby sa pozrel na svoje výsledky, takmer isto by sám seba poslal do plynovej komory,“ hovorí profesorka.

Súrodenci Irene a René
Prečítajte si tiež: Dvojičky prežili Mengeleho pokusy. Stretli sa až po rokoch, keď Reného v Československu vypátral detektív

Historici upozorňujú aj na iné zvláštnosti, ktoré by mohli s genetickou poruchou súvisieť. Hitler mal mimoriadne nízky záujem o súkromný život, intímne vzťahy takmer neudržiaval a celý život zasvätil politike. Na rozdiel od iných nacistických pohlavárov nemal deti, rodinu ani milenky, čo je medzi vysokými predstaviteľmi režimu unikát. Výskum zároveň vyvracia jednu z dlhoročných konšpirácií – že Hitler bol židovského pôvodu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Slimáky v záhrade už neriešim, vďaka rade záhradkára mám čistý celý dvor bez chémie: Najsilnejší likvidátor za pár centov!

Čo dať do jamky pri sadení paradajok pre 5x väčšiu úrodu? Záhradkári, toto si pamätajte na každú jednu sezónu!

Držte sa toho, keď paprika začne kvitnúť: 3 rady dlhoročného záhradkára, ako docieliť maximálnu úrodu z každej jednej rastlinky!

Skoro NIKTO nepozná tajomstvo zapínacieho špendlíka: Veľmi užitočný trik, ktorý zaručene oceníte!

Plný hrniec

ROZLIATY koláč budete robiť aj každý deň, tak je rýchly a výborný: Jednoduchý, ľahký recept – cesto ako vatička!

Som šokovaná, aké ľahké je pripraviť legendárnu roládu PAVLOVA: Rozplýva sa v ústach, každý si bude pýtať recept!

Tento recept pobláznil všetkých hostí, rovno zdvojnásobte dávku: Malinovo-čokoládové pokušenie BEZ pečenia s úžasnou chuťou!

Úžasný vanilkový koláč s kyslou smotanou: Najlepší jahodový dezert, aký tu kedy bol!

Zdravé tipy

Ešte dnes si nastrúhajte ZELER s obyčajným citrónom a užite LEN lyžicu ráno: Musíte poznať recept, pretože toto dokáže!

Neurológ ukázal jednoduché cvičenie, ktoré VÝRAZNE zlepší pamäť a predchádza ALZHEIMEROVEJ chorobe!

ORGOVÁN zabraňuje deštrukcii KĹBOV a lieči migrénu: 11 účinkov, nad ktorými žasnú aj lekári + recept, ktorý zlepší život!

Vezmite list mladej KAPUSTY, MED a zabudnite, čo je bolesť kolien, kašeľ a zápal: Uložte si RECEPT!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…