Známe Slovenky ukázali milované maminy: Je to jediný človek, ktorý vás miluje bez podmienok
Prvá oficiálna oslava Dňa matiek sa konala pred 110 rokmi.
Počas Dňa matiek vyjadrujeme úctu a lásku matkám a materstvu všeobecne. Prvá oficiálna oslava tohto sviatku sa konala pred 110 rokmi v Spojených štátoch amerických. Na druhú májovú nedeľu ju vyhlásil prezident Woodrow Wilson a aj preto sa v mnohých krajinách sveta vrátane Slovenska oslavuje v tento deň.
Nielen pri tejto príležitosti sa mnohé známe Slovenky rozhodli so svojimi fanúšikmi na svojich profiloch na sociálnych sieťach podeliť o retro fotografie, na ktorých ukázali svoje mamičky.
4. Diana Hágerová
Známa moderátorka, ktorá aktuálne neprežíva úplne najľahšie obdobie po rozchode s dlhoročným partnerom Romanom Juraškom, je sama mama dvoch ratolestí - dcérky Izabely a synčeka Tristana.
Vlani na svojom profile zverejnila záber, na ktorom je jej mama ešte v mladom veku a pridala aj tieto krásne slová: „Mama - slovo, ktoré v sebe nesie lásku, bezpečie a nekonečné porozumenie. Je to prvý hlas, ktorý počujeme, prvá náruč, ktorá nás objíme, a jediný človek, ktorý nás miluje bez podmienok. Mama - bez nej by nebol nik (doslova). Mama je začiatok, opora aj domov. Moja mama - Som najšťastnejšia, že ťa mám - v dobrom aj zlom, vždy pri mne stojíš. Viem, že budem navždy tvoje bábätko, nech som akokoľvek veľká. A presne tak, ako si tu ty vždy bola pre mňa, chcem tu byť aj ja pre teba. Ďakujem, že si moja mama. Mama - najkrajšie slovo sveta.“
3. Ema Müllerová
Aj dcéra známych rodičov, moderátorky Soni Müllerovej a speváka Richarda Müllera, zverejnila ešte v minulosti na sociálnych sieťach milú fotografiu s mamou, keď je ešte malá. S oboma rodičmi má Ema veľmi blízky a nadštandardný vzťah a dokazuje to aj tento popis pri fotografii: „Ľúbim ťa najmilovanejšia bohyňa.“