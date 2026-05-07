Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter
Chcela druhé bábätko, ale Rytmusom si nebola istá.
„Neľutujem nič. Ani jeden rok, ani jednu sekundu,“ hovorí dnes Dara Rolins o živote, ktorý bol od začiatku všetko, len nie obyčajný. Z malého dievčatka, ktoré si doma robilo vlastné predstavenia, sa stala hviezda, ktorú poznalo celé Československo. Hoci ju šoubiznis formoval od útleho detstva a priniesol jej slávu, úspech aj obdiv, pripravil jej aj chvíle, na ktoré sa nezabúda – tragédiu, ktorá ju poznačila navždy, bolestivé rozchody aj sklamania v láske. V relácii A SME TU, kde ju vyspovedali redaktorky v autistickom spektre sa rozhodla prehovoriť bez obáv a otvorene opísala aj momenty, o ktorých sa jej hovorí najťažšie.
Narodená pre šoubiznis
Odmalička bola cirkusantkou, zabávačkou a rodičia museli pravidelne sedieť pred jej improvizovaným pódiom, na ktorom spievala, tancovala a hrala sa na rosničku, ktorá predpovedala počasie. Dara Rolins mala len päť rokov, keď účinkovala v Matelkovi a už od škôlky bola hviezdou. Detstvo dievčatka, ktoré precestovalo s koncertami celé Československo, by vraj nikdy nemenila.
„Ja som šťastná za to, že som mohla prežiť takýto život – zaujímavý, farebný, akčný. Že som odmalička mohla robiť to, čo ma bavilo najviac, že ma vždy podporovali rodičia a že to zaujalo aj ľudí a zaujíma ich to doteraz,“ prezradila Dara Rolins, ktorá sa podľa jej vlastných slov narodila pre šoubiznis, a to vraj bez debaty. Jej detstvo ale nebolo idylické a zaspomínala si aj na svoj najväčší „prúser“.
Krádež v obchode
„Pamätám si, že som ako dieťa s kamoškami v potravinách ukradla prázdne fľašky. Ležali tam, boli odovzdané v zbere, a my sme ich ukradli, že ich odovzdáme a skasírujeme za ne korunky, aby sme si kúpili čokolády,“ prezradila Dara so smiechom.
„Prichytili nás… a bol to strašný prúser,“ povedala otvorene a to najhoršie ju vraj čakalo doma. „Rodičia boli hotoví, strašne som sa hanbila,“ zasmiala sa Dara Rolins, ktorá si dávala pozor, aby nič podobné už nevyviedla. V relácii A SME TU však otvorene priznala, že ju počas života postihlo viacero bolestivých udalostí – smrť najlepšej priateľky, odchod otca a rozchody, no najväčšiu bolesť prežívala, keď pri nešťastnej nehode prišiel o život motocyklista.