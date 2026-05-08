Vyťahoval ju z autobusu, aby neprišla o životné úspory. Všímavý taxikár sa stal nečakaným hrdinom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vyťahoval ju z autobusu, aby neprišla o životné úspory. Všímavý taxikár sa stal nečakaným hrdinom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Psychológ Milan Studnička / Ilustračný obrázok

Renomovaný psychológ Studnička: Mnohé ženy svojim rodinám otročia. Robia jednu obrovskú chybu

Bola som pekné dievča, ale komplikovala som si to. Lucie Bílá zmenila jednu vec a už je jej dobre na duši

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

Katka Žbirková je zdá sa, po piatich rokoch od smrti Mekyho, znovu zamilovaná.

Po Mekyho smrti nechcela plakať v kúte. Katka Žbirková a 28-ročný Miki šokovali priznaním spod orgovánu

Diana Hágerová a Roman Juraško sa po 13 rokoch vzťahu rozišli.

Nebolo to jednoduché, ale museli sa rozísť. Diana Hágerová a Roman Juraško sa sústredia už iba na jednu vec

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Iveta Radičová s dcérou Evou.

Keď vypadla elektrina, braček neprežil. Iveta Radičová bola vytúženým dieťaťom, ktoré zažilo aj chudobu

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vyťahoval ju z autobusu, aby neprišla o životné úspory. Všímavý taxikár sa stal nečakaným hrdinom

Podvodníci so ženou neprestávali telefonovať a prinútili ju aj vystúpiť z taxíka.
Podvodníci so ženou neprestávali telefonovať a prinútili ju aj vystúpiť z taxíka. — Foto: ChatGPT/ Pixabay-ilustračný

Zákazníčka mu odmietala uveriť, že je v skutočnosti obeťou podvodu.

O veľkom šťastí v nešťastí môže hovoriť žena z malej obce neďaleko českého Kladna, ktorá naletela podvodníkom na telefóne. V domnienke, že má na linke pracovníkov banky, si privolala taxi a vydala sa do inej pobočky vzdialenej asi 80 kilometrov, aby odtiaľ vybrala svoje životné úspory. Príbeh, ktorý je v dnešnej dobe, žiaľ, celkom bežný, mal nečakaného hrdinu.

Stále na telefóne

Staršia žena bola podľa Novinky.cz nervózna a neustále telefonovala. Taxikár zavolal na linku mestskej polície so slovami, že má v aute ženu, ktorá sa má stretnúť s pracovníčkou banky, pretože si na jej meno chcel niekto vziať úver. „Nezdá sa mi to,“ povedal polícii. Keďže šlo v tejto chvíli o čas, policajti ho vyzvali k tomu, aby im dal ženu k telefónu, tá však na správu, že ide o podvod, nereagovala.

Taxikár sa nenechal odradiť tým, že mu zákazníčka nedôverovala.
Taxikár sa nenechal odradiť tým, že mu zákazníčka nedôverovala. Foto: Pixabay.com - ilustračný

„Bola zmätená a pod silným vplyvom neznámej osoby,“ vysvetlila hovorkyňa polície z Kladna. Ženu najprv deň predtým kontaktoval muž vydávajúci sa za policajta, ktorý ju varoval pred peňažným podvodom.

Prečítajte si tiež: VIDEO: Zadržali podvodníkov, ktorí z Popradu okrádali seniorov. Dôkazy policajtom padli takmer do náruče

Na druhý deň sa jej už ozvala ďalšia osoba, ktorá sa tvárila ako pracovník českej národnej banky a vyzvala ju, aby šla všetko objasniť osobne. So ženou boli pritom neustále v telefonickom kontakte a snažili sa docieliť to, aby s nikým iným neprehovorila a neuvedomila si, že ide o podvod.

Záchrana aj proti jej vôli

„Údajná bankárka jej tvrdila, že rieši citlivé informácie a je viazaná mlčanlivosťou a keď niekomu niečo povie, môže dostať pokutu,“ opisoval taxikár situáciu, keď si bol už úplne istý, že ide o podvod. Ten sa jej snažil vysvetliť, že ju klamú, ale neverila mu a akoby ho ani nevnímala.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Toto je dôvod, prečo TREBA dať pod vankúš obyčajné klinčeky: Vedeli to už naši dedovia!

Kliešte nenávidia fenikel, klinčeky odplašia muchy a droždie s cukrom funguje na komáre: Zabudnite na DRAHÉ repelenty, toto funguje proti hávedi!

Každý miluje pistácie, ale len veľmi málo ľudí vie, aké cenné sú v skutočnosti TIETO škrupiny!

Kto pozná tieto triky, celý rok nerieši upchaté umývadlo, zamrznuté okná ani burinu: Potrebujete len lacnú kuchynskú soľ!

Plný hrniec

Všetci sa ma pýtali, čo som spravila s tým karfiolom, že je tak fantastický: Stačí dať do kostróla a zaliať touto zmesou!

JAHODY na zimu: Zachovajú si tvar, chuť a tá vôňa leta sa nedá opísať – chutia fantasticky celý rok!

Dvojfarebná šľahačková BÁBOVKA na plechu: Zabudnite na suché cesto, tento koláč je na 100 bodov!

SIRUP Z FIGOVÝCH LISTOV: Je ľahké ho vyrobiť a ťažké opísať, na čo všetko je dobrý!

Zdravé tipy

Dajte variť KURKUMU s 1 JABLKOM a vždy si spomeňte na tento recept: Na chudnutie, vysoký cholesterol a posilní to srdce!

SIRUP Z FIGOVÝCH LISTOV: Je ľahké ho vyrobiť a ťažké opísať, na čo všetko je dobrý!

Len odtrhnúť a dať do pohára: Každá žena po 40-tke by mala vedieť, čo dokáže táto burina zo slovenských lúk!

Toto je dôvod, prečo TREBA dať pod vankúš obyčajné klinčeky: Vedeli to už naši dedovia!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…