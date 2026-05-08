Vyťahoval ju z autobusu, aby neprišla o životné úspory. Všímavý taxikár sa stal nečakaným hrdinom
Zákazníčka mu odmietala uveriť, že je v skutočnosti obeťou podvodu.
O veľkom šťastí v nešťastí môže hovoriť žena z malej obce neďaleko českého Kladna, ktorá naletela podvodníkom na telefóne. V domnienke, že má na linke pracovníkov banky, si privolala taxi a vydala sa do inej pobočky vzdialenej asi 80 kilometrov, aby odtiaľ vybrala svoje životné úspory. Príbeh, ktorý je v dnešnej dobe, žiaľ, celkom bežný, mal nečakaného hrdinu.
Stále na telefóne
Staršia žena bola podľa Novinky.cz nervózna a neustále telefonovala. Taxikár zavolal na linku mestskej polície so slovami, že má v aute ženu, ktorá sa má stretnúť s pracovníčkou banky, pretože si na jej meno chcel niekto vziať úver. „Nezdá sa mi to,“ povedal polícii. Keďže šlo v tejto chvíli o čas, policajti ho vyzvali k tomu, aby im dal ženu k telefónu, tá však na správu, že ide o podvod, nereagovala.
„Bola zmätená a pod silným vplyvom neznámej osoby,“ vysvetlila hovorkyňa polície z Kladna. Ženu najprv deň predtým kontaktoval muž vydávajúci sa za policajta, ktorý ju varoval pred peňažným podvodom.
Na druhý deň sa jej už ozvala ďalšia osoba, ktorá sa tvárila ako pracovník českej národnej banky a vyzvala ju, aby šla všetko objasniť osobne. So ženou boli pritom neustále v telefonickom kontakte a snažili sa docieliť to, aby s nikým iným neprehovorila a neuvedomila si, že ide o podvod.
Záchrana aj proti jej vôli
„Údajná bankárka jej tvrdila, že rieši citlivé informácie a je viazaná mlčanlivosťou a keď niekomu niečo povie, môže dostať pokutu,“ opisoval taxikár situáciu, keď si bol už úplne istý, že ide o podvod. Ten sa jej snažil vysvetliť, že ju klamú, ale neverila mu a akoby ho ani nevnímala.