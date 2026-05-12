Rýchlymi receptami zaboduje u každého. Cestoviny od Miriam Kalisovej šetria peňaženku, čas aj námahu
Bývalá moderátorka pripravila jedno zo svojich najobľúbenejších rýchlych jedál.
Varenie je pre Miriam Kalisovú forma relaxu. Po náročnom dni si pri sporáku dokáže vyčistiť hlavu a naplno sa sústrediť len na prítomný okamih. Naučila sa to už v detstve, keď v kuchyni s obdivom sledovala svoju mamu. Tá totiž vedela aj po dlhom a vyčerpávajúcom dni pripraviť jedlo s láskou.
Učí sa variť popredu
„Mňa varenie neobťažuje, milujem to. Naučila som sa pri ňom vypnúť hlavu, sústrediť sa presne na to, čo robím a vyčistiť si myšlienky. Do toho si pustím na tablete nejaký dobrý seriál, ktorý mi hrá ako podmaz a niekedy ani neviem, o čom je,“ priznala na Instagrame známa moderátorka.
O svoje recepty sa s fanúšikmi delí už roky a to nielen prostredníctvom kuchárskych kníh, ale aj na sociálnych sieťach. Postupne totiž zistila, že ľudí najviac zaujímajú rýchle a jednoduché jedlá a hoci sa sama s mnohými receptami dokáže vyhrať, v niektoré dni potrebuje navariť hlavne rýchlo a chutne.
„Rýchle jedlá u vás vždy zabodujú, tak si poďme urobiť jedno z mojich najobľúbenejších. Ešte sa učím variť viac dopredu. Vždy mám pocit, že som uvarila dosť a vždy to všetko pojeme a varím takmer každý deň. To mám po mojej mamine, ona nám varila večeru vždy, keď prišla z práce. Nikdy sme nemali suchú večeru,“ zaspomínala si bývalá moderátorka.