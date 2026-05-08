Škatuľkovali ju a jej to nerobilo dobre. Zmenila si meno a teraz sa pochválila krásnou novinkou
Dcéra známej herečky zažíva krásne obdobie.
So svojím otcom nemala dobrý vzťah a už ako desaťročná vedela, že to chce urobiť. Reč je o Romane Haasovej, dcére známej herečky Zuzany Haasovej, ktorá sa vybrala v šľapajach svojej mamy. A darí sa jej nielen v práci – mladá umelkyňa sa teraz v rozhovore pre Život pochválila krásnou správou, o ktorej vedela len hŕstka ľudí.
Škatuľkovali ju
Romana Haasová, ktorá vystupuje pod menom Romi Haas, si po dovŕšení plnoletosti zmenila úradne priezvisko z Féderová na Haas. Ako totiž uviedla ešte dávnejšie v rozhovore pre Život, po zmene túžila od detstva kvôli komplikovanému vzťahu s otcom, s ktorým sa už pár rokov nestretáva.
„Mala som desať rokov a vtedy som začala hovoriť, že to chcem urobiť. Začala som sa podpisovať ako Romi Haas. V škole to nebolo povolené a súhlasili, že tam budem Romana Féderová Haas. Veľa ľudí si myslí, že som to urobila kvôli mamine, aby som mala meno po nej. No ja to tak vôbec nevnímam. Urobila som to preto, lebo som nechcela mať meno po otcovi. Nerobilo mi to dobre. Všade, kam som prišla, ma škatuľkovali,“ vysvetlila ešte v roku 2023 Romi Haas.
Nečakala to
So slávnou mamou majú blízky vzťah a pôsobia ako najlepšie kamarátky. Romi sa rovnako ako Zuzana Haasová rozhodla pre kariéru herečky a od útleho detstva sa mu venuje v maminom Divadle Haaf.