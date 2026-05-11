Voňavý klenot z našich záhrad nie je len na obdiv. Nenápadný kvet ukrýva silu, o ktorej mnohí netušia
Keď sa povie vôňa jari, mnohým sa vybaví čerstvo pokosená tráva, rozkvitnuté stromy či teplý vzduch po daždi. S príchodom mája sa však spája najmä jeden nenápadný ker, ktorý každoročne zaplaví ulice, dvory aj parky omamnou arómou. Väčšina ľudí ho vníma ako symbol jari a nostalgie, len málokto však tuší, že v sebe ukrýva oveľa viac než len krásu.
Na jeho silu upozornil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava. Odborníci pripomenuli, že orgován nepatrí len medzi okrasné rastliny, ale jeho kvety sú jedlé a oddávna sa využívali aj v ľudovom liečiteľstve.
Nielen protizápalové účinky
Pre orgován sú typické drobné kvety v odtieňoch od bielej cez ružovú až po sýtofialovú farbu, no pozornosť si nezískal iba vzhľadom. „Orgován je známy obsahom množstva éterických olejov, kyseliny askorbovej a flavonoidov. Má výborné antipyretické, protizápalové a analgetické účinky,“ uvádza Mgr. Blažová z Poradne zdravia.
Práve preto sa jeho kvety využívajú pri príprave čajov, sirupov či tinktúr. Podľa odborníkov môže pomôcť pri prechladnutí, bolesti hrdla, podráždenom žalúdku aj bolestiach hlavy. Pri pravidelnom užívaní môže zároveň podporiť metabolizmus a prispieť k zmierneniu stresu a napätia.