Oslávila 98 rokov a nezastavil ju ani vozík. VIDEO legendárnej primabaleríny Olgy berie dych
Keď sa zapne hudba, ožije.
Aj keď sedí na vozíku, chodidlá má neposedné a hýbu sa. „Tancovali by, keby mohli,“ povedala Olga Skálová. Legendárna česká primabalerína oslávila 98. narodeniny a do domova seniorov jej prišiel zablahoželať aj choreograf a tanečník Petr Veleta. Ich spoločné tanečné vystúpenie za pomoci invalidného vozíka dojalo na sociálnych sieťach tisíce ľudí.
Dievčatko na špičkách
„Balet pre mňa znamenal všetko a stále znamená,“ povedala v roku 2022 pre Události Brno Olga Skálová, ktorá mala odmalička talent na pohyb. K baletu sa však dostala absolútnou náhodou, keď raz ako osemročná nedovidela na obrázky na stole a musela sa postaviť na špičky. Vtedy urobila pohyb, ktorý predpovedal jej úspešnú baletnú kariéru. „Zo začiatku to bolelo, ale nohy si na to zvyknú,“ hovorila s pokojom.
Jej prvý angažmán v divadle prerušila druhá svetová vojna, keď ju najskôr nasadili do továrne na spracovanie dreva a neskôr do fabriky na lieky. „Človek mal stále strach, aby sa niečo nestalo,“ spomínala na obdobie, ktoré skončila až oslobodením a vtedy sa mohla konečne vrátiť k svojmu milovanému baletu. Snívala o tom, že raz bude mať sólo v Labuťom jazere a nakoniec sa jej to aj podarilo. „Mala som to hrozne rada,“ priznala s úsmevom Olga Skálová, ktorá vie, vďaka čomu sa stala skvelou primabalerínou. „Človek to musí milovať, venovať tomu všetko a je to veľká drina,“ prezradila tanečnica, ktorá bola balerínou až do svojich 44 rokov.
Balet s vozíkom
Umelkyňa, ktorá v Brne otvorila tanečné konzervatórium a stala sa šéfkou baletu, dnes žije v domove pre seniorov. A ani tam na svoju životnú vášeň nezanevrela. Najnovšie video z osláv jej 98. narodenín dojalo tisíce ľudí.