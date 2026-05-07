Žila vo vákuu, kde jej nik nemohol ublížiť. Majka Demitrová po smrti Paľka pomáha Slovenkám v krízach
Keď sa Majka Demitrová pred 15 rokmi dozvedela o leteckom nešťastí, pri ktorom zahynul jej manžel Pavol, nechcela tomu uveriť. Realitu si uvedomila až dva mesiace po nehode, dovtedy jej to mozog vraj odmietal spracovať. Tú najväčšiu silu jej dali deti, na ktorých videla, že sa po rokoch smútenia dokázali aj zasmiať, pretože život išiel ďalej. Cítila, že sa musí pohnúť vpred aj ona. Dnes Majka Demitrová pomáha iným a svoju energiu venuje ženám v náročných situáciách.
Vytvorila si vákuum
„Život ide ďalej a jednoducho som pochopila, že musím plánovať, aby som sa mala čoho zachytiť. No aj tá doba, ten chaos, čo som žila, boli pre mňa veľmi liečivé až terapeutické. Žila som zo dňa na deň,“ povedala kedysi otvorene pre portál Dalito.sk Mária, ktorá si po najväčšej životnej strate pomáhala rôznymi spôsobmi – maľovala, chodila na hrnčiarsky kurz, písala básne a navštevovala aj psychologičku. Vytvorila si vraj vákuum, v ktorom jej nikto nemohol ublížiť.
„Vidím na sebe, že keď človek pred smútkom neuteká a intenzívne ho v sebe rieši, nesiaha po nejakých „oblbovákoch“, naozaj nemá problém o smrti hovoriť,“ vravela v rozhovore pre magazín Zdravie. Dva roky sa jej pravidelne snívali živé sny o manželovi a prebudiť sa do reality bolo také strašné, že sa vôbec nevedela naštartovať do bežného dňa.
„Trvalo mi dve-tri hodiny, kým som sa vrátila späť na zem. Snov však postupne ubúda. Súvisí to aj so smútkovým procesom, všetko ide ruka v ruke. Aj teraz sa mi s Paľkom občas sníva, ale tie sny viem už zvládať,“ vysvetlila Majka, ktorú vždy zaujímala psychológia. Ako slobodná ju dokonca začala študovať v Amerike a ani nevedela prečo – len cítila, že chce robiť niečo zmysluplné.
Bezpečný priestor
K štúdiu psychológie sa nakoniec po rokoch vrátila a dnes je Majka Demitrová uznávanou odborníčkou, ktorú teraz vychválili aj kolegovia z ružinovskej pôrodnice.