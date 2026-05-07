Plačková s ňou mala prorocký sen. Speváčka Sima porodila nádherné dievčatko, ktorému dala biblické meno
Plačková s ňou mala prorocký sen. Speváčka Sima porodila nádherné dievčatko, ktorému dala biblické meno

Speváčka Sima je už mamou.
Speváčka Sima je už mamou. — Foto: Instagram @ simonahegerova

Dcérku má speváčka s partnerom Tomášom Gajlíkom.

Spolu s priateľom sú najšťastnejší na svete. Speváčka Sima len pred pár hodinami priviedla na svet zdravé dievčatko, ktoré spolu s partnerom Tomášom Gajlíkom pomenovali nádherným menom zo Starého zákona, ktoré však má aj japonský pôvod. So správou sa čerstvá mamička pochválila na svojom profile na sociálnej sieti, kde jej blahoželali aj mnohé známe tváre - medzi iným napríklad influencerka Zuzana Strausz Plačková, ktorej sa dokonca o Sime deň predtým snívalo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meno zo Starého zákona

Sima, ktorá dlhodobo patrí k najvyťaženejším mladým interpretkám, oznámila fanúšikom svoje tehotenstvo ešte vlani v decembri, keď na sociálnej sieti napísala, že život si pre nich pripravil to najkrajšie prekvapenie.

„Už na štadióne sme boli traja... vtedy sme to ešte nevedeli... v O2 (aréna v Prahe, pozn. red.) bude mať pol roka... Vždy sme boli my tí, ktorí chystali prekvapenia, ale život to tentokrát otočil a prichystal si jedno malé nečakané pre nás,” napísala vtedy k fotografiám s bruškom speváčka, ktorá sa už pár hodín teší zo zdravej a krásnej dcérky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Naomi Gajlík. Naša malá bublinka,“ pochválila sa na svojom profile na sociálnej sieti obľúbená umelkyňa dievčatkom, ktorej meno je hebrejského pôvodu a znamená príjemnosť, rozkoš alebo pekná. Má korene v Starom zákone, konkrétne v knihe Rút, a predstavuje krásu a pôvab. Hoci je primárne hebrejského pôvodu, má aj výrazný japonský pôvod a znamená rovná, priama a krásna.

Snívalo sa jej o nich

