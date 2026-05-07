Vyber si, buď to decko, alebo ja. Mama odvrhla vlastnú dcéru, osemročnú Boženku zachránila náhoda
Odmietol žiť s cudzím dieťaťom a žene dal kruté ultimátum. Tá neváhala.
„Osemročné dievčatko so smutnými očami malo výraz starej babičky. Jej smútok bol neznesiteľný,“ spomínajú pracovníci zariadenia pre deti, ktoré potrebujú okamžitú pomoc, na jeden z najbolestivejších prípadov.
Malá Boženka zažila bolesť, ktorú by nemalo poznať žiadne dieťa. Keď ju vlastná mama opustila, uzavrela sa do seba a prestala sa usmievať. Nikto vtedy netušil, že život dievčatka so zlomeným srdcom o niekoľko mesiacov zmení náhoda na rodinnom pohrebe.
Neboj, je to len na chvíľu
Ako uvádza český portál Denik.cz, Boženka žila so svojou mamou v azylovom dome. Hoci podmienky neboli jednoduché, dievčatko malo aspoň pocit, že niekam patrí. Všetko sa však zmenilo vo chvíli, keď si jej mama našla nového partnera. Ten odmietol žiť s cudzím dieťaťom a žene dal kruté ultimátum.
„Neznášam decká. Musíš si vybrať. Buď ja, alebo ona,“ povedal podľa slov pracovníkov zariadenia muž Boženkinej matke. Rozhodnutie vraj prišlo rýchlo. Po rokoch samoty bola opäť zamilovaná a svoju dcéru nechala v zariadení Klokánek.
„Neboj, je to len na chvíľu, kým sa ten môj spamätá,“ povedala dcére pri odovzdávaní pracovníčke zariadenia. Osemročná Boženka však podľa Hany Kupkovej z Fondu ohrozených detí okamžite pochopila, čo sa práve stalo. Keď jej mama odišla, rozplakala sa tak, že ju nedokázal nikto upokojiť.
„Nechcela jesť, piť, o hračky nemala záujem. ... Jej smútok bol neznesiteľný. Skončila v starostlivosti psychiatra,“ opísala pracovníčka s tým, že išlo o jeden z najsmutnejších príbehov, aké v zariadení zažili.
Lekárom nezostávalo nič iné, len jej nasadiť upokojujúce lieky. Tie síce postupne zabrali, no spolu so slzami akoby z Boženky zmizli aj všetky emócie a prestala sa usmievať. Väčšinu času len sedela s plyšovým medvedíkom v rukách a bez slova pozerala do steny.