Rytmus úprimne zhodnotil časy svojej mladosti: Život bez rodiny bola osamelá, chlapčenská somarina
Známy raper je už niekoľko rokov ženatý s moderátorkou Jasminou Alagič.
V mladosti zakúsil aj búrlivejšie časy, najprv ako tanečník a neskôr so skupinou Kontrafakt. Reč je o spevákovi a raperovi Patrikovi Rytmusovi Vrbovskom, ktorý sa na hudobnej a najmä hip-hopovej scéne objavil už v 90. rokoch, a odvtedy jeho hviezda len stúpala.
Dnes patrí k jedným z najžiadanejších umelcov nielen u nás, ale aj u našich českých susedov. Hoci sa o ňom vie, že hudbu nadovšetko miluje, keď sa obzrie späť za starými mladíckymi časmi, neznamená to pre neho oveľa viac ako rodina - manželka Jasmina a synček Sanel. Priznal to na svojom profile na sociálnej sieti, keď sa ho na to fanúšikovia pýtali.
Nechcela počuť nič o práci
Rodák z českého Kroměříža žil kedysi hlavne pre hudbu a prácu a kariéra bola u neho na prvom mieste. V súčasnosti je však vraj najmä otcom, manželom a v tom nachádza šťastie. „Bol som extrémne disciplinovaný, pracovitý. Povedal by som až bez chrbtice v ceste za úspechom. Dokázal som si splniť všetko, čo som si povedal. No a keď som stretol manželku (Jasminu Alagič, pozn. red.), povedala mi, že v manželstve a rodine nechce nič počuť o práci. Takže prišiel priestor pre Patrika Vrbovského, ktorý na sebe pracuje v tom, ako má žiť vo vzťahu,“ prezradil spevák ešte v minulosti v rozhovore pre CNN Prima News.