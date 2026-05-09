Keď jej dcérka umierala v náručí, počula jej posledné slová. Dáda Patrasová prežila aj vlastnú smrť
Na rande ju pozval Alain Delon, ktorému musela dať košom.
„Strašne to bolí a už to nikdy neprebolí,“ priznáva legendárna Dagmar Patrasová. Herečka a speváčka, ktorá oslávila 70. narodeniny, zažila vrcholy slávy – považovali ju za sexsymobol a na rande ju pozval aj samotný Alain Delon. Žena, ktorej málokto povie inak ako Dáda, má však za sebou aj tie najhlbšie pády – v náručí jej umrela milovaná dcéra a sama kedysi prekonala klinickú smrť, počas ktorej sa na seba pozerala „zhora“.
Schúlená do klbka
„Gymnastky a baletky majú zlé pôrody!“ vravela jej mama a tak sa 11-ročná Dagmar Patrasová rozhodla, že nebude profesionálnou gymnastkou, ale herečkou. A podarilo sa jej toho dosiahnuť oveľa viac. „Ona bola herečka, gymnastka, tanečnica, sexsymbol. Ona mala všetko, čo jedna krásna mladá žena má mať,“ spomínal si v 13. komnate Dádin budúci manžel Felix Slováček. S o 13 rokov starším hudobníkom ich dala dokopy spoločná priateľka, ktorá Dáde oznámila, že Felix chce s ňou chodiť a najlepšie do minúty.
„Ja som sa s ním stretnúť nechcela, ale povedala som – dobre, Zuzka, uvaríme mu a keď všetko zje, tak si ho odvediete,“ spomínala si herečka. Felix však nikam neodišiel – bohato sa najedol a od únavy zaspal v jej byte. „Keď sa prebudil, bol taký bezprostredný a tým si ma získal. A už tam zostal,“ smiala sa. „Vypil som tam, čo sa dalo, a ráno som sa zobudil vedľa Dády, ktorá spala schúlená do takého klbka. Tak som ju nejako rozbalil a už som zostal. Dáda bola v tom čase najkrajšia žena,“ spomínal v knihe Fenomén Dáda osudové stretnutie so svojou manželkou. Známy saxofonista sa jej pritom najskôr zdal nesympatický a nafúkaný a okrem iného bol aj ženatý.
Rande s Delonom
„Tak čudne si sa smial,“ hovorila v ich spoločnom rozhovore pre iDNES.cz, v ktorom hudobník zareagoval, že jeho výhodou bolo to, že nebol úplne geniálny a preto bol ideálny pre spoločný život. „Neskôr sme si hovorili, že sme mali pocit, akoby do nás udrel nejaký blesk,“ spomínali na mladosť, keď bola Dagmar Patrasová sexsymobolom a túžil po nej aj najväčší lámač ženských sŕdc tej doby – francúzsky herec Alain Delon.