Jemná, svieža a netreba ju piecť. Roládu od cukrárky Martiny stačí potrieť krémom a ozdobiť šľahačkou
Ak miluješ svieže dezerty, túto kiwi roládu si zamiluješ, vraví cukrárka.
Je mamou piatich detí a vojačkou vo výsluhovom dôchodku. Martina Gromová je však okrem toho aj skúsená cukrárka, ktorá po odvysielaní šou Pečie celé Slovensko zostala verná svojej vášni. Dodnes pečie tak, aby sa z jej tipov mohli naučiť niečo nové aj tí menej skúsení a svojou láskou k tomuto remeslu inšpiruje mnohých Slovákov.
Úplne bez pečenia
„Varím odmalička. Už ako dieťa som s kamarátkami všeličo vytvárala. Zintenzívnilo sa to, keď prišli na svet deti... Varenie je moja veľká záľuba. Niekto má k tomu cit, že ho baví sa hrať s jedlom, dekorovať ho. Keď pridávam na sociálne siete napríklad raňajky, ktoré si vyzdobím, ľudia sa ma pýtajú, či to robím len kvôli fotke. Ale nie je to tak. Vždy si to pekne naservírujem a lepšie mi to tak chutí,“ prezradila v rozhovore pre SME.
Do prípravy jedál zapája aj svoje deti a snaží sa ich viesť k zdravej strave. Často varí krémové polievky a dbá na to, aby jedlo obsahovalo veľa zeleniny, no jej veľkou záľubou je tiež príprava sladkých dezertov. Jedným z nich je napríklad aj táto chutná roláda, ktorú navyše netreba ani piecť.
„Ak miluješ svieže dezerty, túto kiwi roládu si zamiluješ. Je úplne bez pečenia, jemná, krémová, krásne svieža a navyše neskutočne jednoduchá. Ozdobiť si ju môžeš úplne podľa seba, nemusíš sa s tým vyhrať ako ja, pokojne ju len potri krémom, dozdob šľahačkou a pridaj kúsky jahôd,“ radí známa cukrárka.