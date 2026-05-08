U Mojsejovej spal na ruskej posteli v garáži, WC bolo vonku. Versače v päťdesiatke potrebuje už len 3 veci
Kontroverzný podnikateľ už dlhodobo žije v zahraničí.
Keď na konkurze do prvej slovenskej reality šou Mojsejovci videli jeho módny komplet, dostal prezývku, ktorá sa s ním ťahá desaťročia. František Kabrheľ alias Versače je svojská postava, aj keď sám zdôrazňuje, že „je normálny." Dnes je z neho podnikateľ s výrazne vylepšeným vzhľadom a spokojným životom, ktorého sledujú desaťtisíce Slovákov. Versače však vie, čo je to začínať od nuly. Kedysi každú polhodinu umýval toalety na letisku, no vypracoval sa.
V Mojsejovcoch sa zaradil k najvýraznejším súťažiacim, rychlo však zistil, že šou nebude prechádzkou ružovou záhradou. Myslel si, že bude bývať v luxusnej vile košickej podnikateľky, no pridelili mu ruskú posteľ v garáži a potrebu musel vykonávať vonku. S Norou Mojsejovou ho v nasledujúcich rokoch spojil neuveriteľný reťazec udalostí, a hoci na ňu nespomína v najlepšom, želá jej všetko dobré. Čochvíľa päťdesiatročný Versače dnes žije spokojný život a ako sám hovorí, stačia mu k nemu len tri veci.
Chcel byť hercom
František Kabrheľ sa narodil v nitrianskej časti Chrenová a tam aj vyrastal. „Bolo to ešte počas komunizmu, ale mal som príjemné a fajnové detstvo. A nikdy by som ho nemenil. Nechcel by som napríklad teraz detstvo, respektíve mladosť ľudí, ktorí majú 18 alebo 20 rokov v tejto dobe, ktorá je. Keby došli do Nitry mimozemšťania, no tak najprv by videli mňa, zobral by som ich do nejakého dobrého baru, trošku nech si dajú za jeden a potom nech ma zoberú z tohto bláznovstva, kde som. Však čo iné,“ usmieva sa v relácii vidaduTV Feri Kabrheľ, ktorý sa vraj v detstve túžil stať hercom.
„Môj nebohý dedko bol herec a dosť známy. Keď som skončil základnú školu, tak som išiel na učňovku bez maturity. To bol trojročný odbor kuchár - čašník, takže tak som aj vyučený. Potom ale bola možnosť si to predĺžiť a urobiť si maturitu. Lenže ja som sa rozhodol pre civilnú vojenskú službu v nemocnici v Nitre, lebo som chcel zarábať peniaze,“ spomínal na mladosť Versače, ktorý podľa vlastných slov v tom čase zarábal 3-tisíc slovenských korún, čo v tej dobe bolo veľmi veľa.
V mekáči umýval záchody
Po odchode z nemocnice sa Feri Kabrheľ vybral do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom, kde prvý mesiac pracoval na letisku. „No a už v tej dobe, to je asi tak možno už aj 30 rokov dozadu, to bolo že mega veľké letisko. No a robil som tam v McDonalde, začínal som umývaním záchodov, to som robil každú pol hodinu, a podpisoval som sa na dvere. Ale potom ten majiteľ expandoval ďalej, rozširoval tú sieť, tak som odtiaľ išiel inde a tam som sa vypracoval až na manažéra,“ prezradil ďalej František Kabrheľ, ktorý sa po návrate na Slovensko zamestnal v jednej nitrianskej luxusnej reštaurácii.
A neskôr sa vrhol na podnikanie s nábytkom. „Dlhé roky som robil s talianskym nábytkom a keď som mal 40, tak som si spravil tú maturitu. A na vysokej som si urobil bakalára a že budem ďalej pokračovať na magistra,“ vysvetľoval Versače s tým, že prišiel rok 2004 a s ním reality šou Mojsejovci.