Adela: Do kuchyne chodím už len na návštevu. Viktor si svoju mužnosť nemusí dokazovať lovením mamutov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Adela: Do kuchyne chodím už len na návštevu. Viktor si svoju mužnosť nemusí dokazovať lovením mamutov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Krištof Králik našiel šťastie pri Veronike.

Manželstvo z Vegas zachrániť nevedel. Moderátor Ruže pre nevestu je šťastný pri Veronike, ktorá ho opantala

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Bola som pekné dievča, ale komplikovala som si to. Lucie Bílá zmenila jednu vec a už je jej dobre na duši

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.

Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

Ilustračná fotografia.

Drahé Alpy majú konkurenciu. Nenápadné slovenské mesto ovládlo rebríček najlacnejších destinácií Európy

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

Krištof Králik našiel šťastie pri Veronike.

Manželstvo z Vegas zachrániť nevedel. Moderátor Ruže pre nevestu je šťastný pri Veronike, ktorá ho opantala

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.

Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Adela: Do kuchyne chodím už len na návštevu. Viktor si svoju mužnosť nemusí dokazovať lovením mamutov

Vinczeovci.
Vinczeovci. — Foto: Instagram - @viktorvincze (Katarina Hoffmann Šlesarova)

V manželovi vidí chodiacu umelú inteligenciu.

„Aha, dávalo by to zmysel,“ povedala si, keď im zavolali z adopčnej agentúry s ponukou osvojiť si druhé bábätko. Adela Vinczeová v podcaste Hovory s Timeou priznala, že nad tým nemusela dlho uvažovať, pretože má po svojom boku partnera, ktorý je vraj chodiacou umelou inteligenciou. Viktor sa kvôli rodine dočasne vzdal svojich snov a kontrolu prevzal aj nad kuchyňou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Druhé dieťa a prekvapené ego

Ak sa vám zdá, že Adela natrafila na ideálneho partnera, nemýlite sa. „Partnerstvo máme nastavené pravdivo a od začiatku je aj dosť pevné. My si hovoríme veci jednoznačne a tým pádom všetko, čo vykonáme v pravde, nám to partnerstvo posilní,“ prezradila v podcaste obľúbená moderátorka.

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.
Prečítajte si tiež: Adela Vinczeová: Bola som tehotná 8 týždňov. Keď sa Viktor vzdal svojho sna, zavolali nám s druhým dieťaťom

„Aj keď k nám prišiel Maxík a bol to zrazu pre nás úplný preplesk a trošku to nabúralo intimitu aj partnerstvo, ale vďaka tomu, ako to máme nastavené, nám to neublížilo. Obohatilo nás to,“ popísala realitu manželstva s Viktorom, ktorý vie byť jej absolútnou oporou. „Preto som sa nebála ísť do druhého dieťaťa, pretože som vedela, že keď s niekým, tak s Viktorom. On je veľmi starostlivý, zodpovedný a ukotvený a vie mať nadhľad,“ pokračovala Adela, ktorá za posledné obdobie prežila množstvo zmien – stala sa dvojnásobnou mamou a ukončila spolupráce s niekoľkými televíziami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

„Odchody z televízií boli pre mňa ťažké len pre moje ego. Chvíľu sa bránilo predstave, že príde o nejaký status. Môžeme sa tváriť, že máme nejaké hodnoty v živote, ale to ego si fičí do istej miery na tom, že sedí v porote Let's Dance,“ uviedla moderátorka, ktorá pochopila, že „prime time“ v televízii nie je všetko. „Som rada, že som so svojím egom v kontakte a obaja s Viktorom sme boli prekvapení, že nás to nijak nezložilo. Povedali sme si – okej, je to v poriadku, dá sa žiť ďalej,“ prezradila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Chodiaca umelá inteligencia

Kým Adela stále moderuje, Viktor opustil kvôli rodine svet šoubiznisu aj profesiu pilota. „Bol smutný hlavne z toho lietania, pretože to bol splnený chlapčenský sen. Nikde sa necítil šťastnejší, ako keď zdvihol Boeing do vzduchu,“ vysvetlila Adela, ktorá si myslí, že aj odchod na otcovskú dovolenku je pre Viktora veľmi silnou výzvou. „Chlapi si musia tú svoju ‚chlapskosť‘ potvrdzovať, ale potvrď si to, keď nie si na žiadnom bojisku, keď nechytáš mamuta a zrazu sa staráš o deti a rodinu. Ja mu hovorím, že to je výzva – zistiť, kto si, keď nie si pilot, keď nie si moderátor a keď len tak si,“ pokračovala a na manžela nešetrila chválou. Dokáže sa postarať o deti, domácnosť a ešte sa aj naučil perfektne variť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Ešte nikdy som nemala tak dokonale čisté okná bez šmúh: Geniálna finta – ostanú čisté aj pol roka!

Tento DEDINSKÝ TRIK zabíja mandelínky lepšie ako chémia: Stačí urobiť toto a na zemiakoch ju už nehľadajte!

Najjednoduchšia pasca na MRAVCE v záhrade: Už neriešim ohryzené jahody, vošky a zničenú zeleninu – funguje to výborne!

Takto sme dovolenkovali v 70. a 80. rokoch: Kempovanie v stanoch, či karavanoch bolo úžasné!

Plný hrniec

Bravčové mäsko na hrášku a ako príloha halušky: Odskúšaný recept!

MINÚTKOVÉ kuracie kúsky: Jemné a šťavnaté vďaka FANTASTICKEJ marináde!

Jednoduchý koláč za 5 minút! Rýchly recept na najchutnejší MARHUĽOVÝ koláč!

Ako urobiť smaženú cibuľu, aby bola výnimočne chutná? Pridajte jednu TAJNÚ ingredienciu a hneď pocítite rozdiel!

Zdravé tipy

Žltý kvietok zo slovenských lúk, ktorého hodnota sa nedá ani vyčísliť: Nikdy by sa nemalo zabúdať, čo dokáže obyčajná PÚPAVA!

4 chyby, ktoré robíte pri pití vody: Číslo 1 je obzvlášť nebezpečné!

Zalejte v MÁJI hrsť týchto listov obyčajnou alpu a uchovajte si tento recept na celý život: POKLAD do každej rodiny!

10 LENIVÝCH cvikov, ktoré naštartujú chudnutie a formujú postavu: Toto sa cvičí ráno v posteli!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…