Adela: Do kuchyne chodím už len na návštevu. Viktor si svoju mužnosť nemusí dokazovať lovením mamutov
V manželovi vidí chodiacu umelú inteligenciu.
„Aha, dávalo by to zmysel,“ povedala si, keď im zavolali z adopčnej agentúry s ponukou osvojiť si druhé bábätko. Adela Vinczeová v podcaste Hovory s Timeou priznala, že nad tým nemusela dlho uvažovať, pretože má po svojom boku partnera, ktorý je vraj chodiacou umelou inteligenciou. Viktor sa kvôli rodine dočasne vzdal svojich snov a kontrolu prevzal aj nad kuchyňou.
Druhé dieťa a prekvapené ego
Ak sa vám zdá, že Adela natrafila na ideálneho partnera, nemýlite sa. „Partnerstvo máme nastavené pravdivo a od začiatku je aj dosť pevné. My si hovoríme veci jednoznačne a tým pádom všetko, čo vykonáme v pravde, nám to partnerstvo posilní,“ prezradila v podcaste obľúbená moderátorka.
„Aj keď k nám prišiel Maxík a bol to zrazu pre nás úplný preplesk a trošku to nabúralo intimitu aj partnerstvo, ale vďaka tomu, ako to máme nastavené, nám to neublížilo. Obohatilo nás to,“ popísala realitu manželstva s Viktorom, ktorý vie byť jej absolútnou oporou. „Preto som sa nebála ísť do druhého dieťaťa, pretože som vedela, že keď s niekým, tak s Viktorom. On je veľmi starostlivý, zodpovedný a ukotvený a vie mať nadhľad,“ pokračovala Adela, ktorá za posledné obdobie prežila množstvo zmien – stala sa dvojnásobnou mamou a ukončila spolupráce s niekoľkými televíziami.
„Odchody z televízií boli pre mňa ťažké len pre moje ego. Chvíľu sa bránilo predstave, že príde o nejaký status. Môžeme sa tváriť, že máme nejaké hodnoty v živote, ale to ego si fičí do istej miery na tom, že sedí v porote Let's Dance,“ uviedla moderátorka, ktorá pochopila, že „prime time“ v televízii nie je všetko. „Som rada, že som so svojím egom v kontakte a obaja s Viktorom sme boli prekvapení, že nás to nijak nezložilo. Povedali sme si – okej, je to v poriadku, dá sa žiť ďalej,“ prezradila.
Chodiaca umelá inteligencia
Kým Adela stále moderuje, Viktor opustil kvôli rodine svet šoubiznisu aj profesiu pilota. „Bol smutný hlavne z toho lietania, pretože to bol splnený chlapčenský sen. Nikde sa necítil šťastnejší, ako keď zdvihol Boeing do vzduchu,“ vysvetlila Adela, ktorá si myslí, že aj odchod na otcovskú dovolenku je pre Viktora veľmi silnou výzvou. „Chlapi si musia tú svoju ‚chlapskosť‘ potvrdzovať, ale potvrď si to, keď nie si na žiadnom bojisku, keď nechytáš mamuta a zrazu sa staráš o deti a rodinu. Ja mu hovorím, že to je výzva – zistiť, kto si, keď nie si pilot, keď nie si moderátor a keď len tak si,“ pokračovala a na manžela nešetrila chválou. Dokáže sa postarať o deti, domácnosť a ešte sa aj naučil perfektne variť.