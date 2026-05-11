Na ceste za dlhovekosťou tri veci preháňame a škodí nám to. Nikto nechce len smutne prežívať do 95-ky
Dlhší život nie je o extrémoch.
Túžba žiť čo najdlhšie je prirodzená. Väčšina z nás si predstavuje roky navyše ako čas, ktorý strávime s rodinou, v zdraví a bez obmedzení. No práve snaha robiť všetko správne nás niekedy zavedie opačným smerom.
Podľa odborníkov, ktorých oslovil portál Business Insider, sa ľudia v snahe predĺžiť si život často zamotajú do trendov, ktoré nemajú pevný vedecký základ. Výskumy pritom opakovane ukazujú, že dôležitejšie než extrémne prístupy sú jednoduché a dlhodobo udržateľné návyky. Napriek tomu sa ľudia dopúšťajú troch zásadných chýb:
Fyzické zdravie na úkor psychického?
Niektorí ľudia si nastavujú prísne režimy, sledujú každý detail svojho tela a podrobujú sa pravidlám, ktoré im postupne začnú zasahovať do bežného života. Odborníci však upozorňujú, že honba za dokonalým zdravím môže narušiť to, čo je rovnako dôležité – psychickú pohodu a vzťahy.
„Zameriavanie sa výlučne na fyzické zdravie na úkor duševného zdravia sa však môže obrátiť proti vám. Nepreháňajte to. Vaše opatrenia proti starnutiu by vám nemali kaziť život,“ radí Peter Fedichev zo spoločnosti Gero.
Podobne hovorí aj Dylan Livingston z Alliance for Longevity Initiatives. „Úprimne povedané, radšej by som išiel von, popíjal, zostal hore do neskorej noci a dožil sa 75 rokov, ako by som jedol kel, nevystavoval sa slnku a dožil sa 95 rokov,“ hovorí.
Ako uvádza štúdia publikovaná v PLOS Medicine, silné medziľudské vzťahy totiž dokážu zvýšiť šancu na prežitie až o 50 %.