Ochrnula a škola jej s vozíkom nedovolila študovať. Lili teraz dostala šancu, ktorá môže zmeniť jej život
Lili si môže splniť svoj sen, potrebuje však našu pomoc.
Ešte nedávno riešila tréningy, školu a plány do budúcnosti. Veci, ktoré sú pre väčšinu tínedžerov úplne bežné. Potom však prišiel deň, ktorý všetko zmenil.
Lili mala len 14 rokov, keď ochrnula od pása nadol. Namiesto školy a kamarátov prišli nemocnice, vyšetrenia a neistota. Lekári jej diagnostikovali dve zriedkavé genetické ochorenia – Ehlers-Danlosov syndróm a mitochondriálnu spastickú paraplégiu. „Zo sveta plného pohybu sa ocitla na invalidnom vozíku,“ opisujú jej rodičia pre portál Donio.
Vozík jej zobral sen o štúdiu
Ešte predtým bola Lili aktívne dievča, ktoré milovalo pohyb. Od detstva súťažne plávala a mala jasný cieľ – raz študovať chémiu. Keď sa jej zdravotný stav náhle zhoršil, štúdium na strednej chemickej škole musela prerušiť.
Nie preto, že by nechcela pokračovať. Škola jednoducho nebola pripravená na študentku na vozíku. Pre mladé dievča to bola tvrdá rana. Okrem zdravia tak prišla aj o každodenný kontakt s rovesníkmi a bežný študentský život.
Každodenný boj
Ako poznamenávajú rodičia, život na invalidnom vozíku neznamená len obmedzený pohyb. Prináša aj množstvo výziev, ktoré si mnohí ani neuvedomujú. „Je to každodenný boj – fyzický aj finančný,“ hovoria rodičia.
Rehabilitácie, lieky či špeciálne pomôcky sú nevyhnutné. Bez nich by Lili nedokázala fungovať. Hoci rodina tieto náklady nedokáže dlhodobo zvládať sama, nevzdávajú sa. Lili sa postupne dokázala vrátiť aspoň k tomu, čo milovala najviac – k vode. Dnes znovu trénuje a súťaží ako paraplavkyňa.