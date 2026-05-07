Po romantickej svadbe prekvapil búrlivý rozvod, dnes žiari ako nikdy. Blesk z neba prišiel v štyridsiatke
Tí, ktorí radi cestujú a objavujú svet, ju poznajú viac než dobre.
„Rada by som sa s vami podelila o niečo, čo som si dlho nosila len v srdci...,“ prihovorila sa nedávno svojim fanúšikom na sociálnej sieti Zdenka Jakešová, ktorá neskôr odhalila tú najkrajšiu správu. Známu influencerku poznajú dobre najmä tí, ktorí radi objavujú svet - už dlhodobo totiž pôsobí v talianskom Toskánsku, kde sa jej darí s projektom Sí, Toskánsko. Ide o spoločnosť, ktorá sprostredkúva pobyty.
Podnikateľka si však v minulosti prešla aj náročným obdobím. Len pár mesiacov potom, ako svojmu už dnes bývalému manželovi, prominentnému šéfkuchárovi Martinovi Záhumenskému povedala áno, nastal v ich vzťahu dramatický zvrat. Svoju špinavú bielizeň navyše dvojica prepierala verejne aj v médiách a manželstvo sa napokon skončilo rozvodom. Dnes je však Zdenka opäť veľmi šťastná. Ako prezradila na svojom profile, spolu so svojím záhadným novým partnerom sa stanú rodičmi.
Bazény alebo očarujúce Toskánsko?
Rodáčka z Komárna študovala na vysokej škole cestovný ruch. Keďže po štúdiu sa rozhodla, že zostane aj naďalej v tomto odvetví, pochopiteľne sa rozcestovala. Pomerne dlho pôsobila v Spojených štátoch v Miami, kde sa začala venovať podnikaniu v oblasti opravy bazénov. „Veľmi rýchlo som prišla na to, že toto nie je pre mňa. Ten život ma nenapĺňal,“ spomínala Zdenka Jakešová na svoje začiatky v rozhovore pre portál ahojkomarno.sk.
Niekedy v tom čase sa jej dostal do rúk časopis o Toskánsku a to miesto si ju takmer ihneď získalo. Po návrate z USA sa preto rozhodla, že sa tam vyberie aj osobne. Najskôr len na dovolenku, ale netrvalo dlho, a do Toskánska sa zamilovala. „Ľudia sú tu skromní, nápomocní, podporujú sa a milujú život,“ hovorí Zdenka, ktorú na založenie jej cestovno-zážitkového projektu Sí, Italy inšpirovala miestna podnikateľka.
Najprv pre známych, potom pre návštevníkov
Zdenka Jakešová tak prostredníctvom svojho cestovateľského konceptu približuje návštevníkom Toskánsko a jeho krásy. „Na začiatku bola taká myšlienka, že všetky svoje pocity a myšlienky, ktoré som zažila, som chcela aby zažili aj moji známi a moja rodina,“ vysvetľuje ďalej podnikateľka s tým, že existuje veľa miest, ktoré je v okolí Toskánska dobré vidieť. „Ale ja hovorím, že tu si treba užiť ten spomalený život a zažiť to, čo prežívajú miestni,“ dodáva ďalej Zdenka Jakešová, ktorej sa síce v kariére darilo, ale v súkromí to už bolo horšie.
Spočiatku idylický vzťah so známym šéfkuchárom Martinom Záhumenským sa totiž krátko po romantickom sobáši dramaticky zmenil a medzi oboma dnes už exmanželmi nasledovala séria konfliktov.