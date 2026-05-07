Starkí a starenky naňho čakajú ako na zázrak. Poník Šimon zlepšuje zdravie, je liekom aj na osamelosť

— Foto: Facebook ZSS ,,VEK Nádeje

Po chodbách sa prechádza už ako doma.

Sú dni, keď je ticho v zariadeniach pre seniorov hlasnejšie než akýkoľvek rozhovor. Mnohí klienti čakajú na návštevu, na dotyk, na obyčajný moment, ktorý by im pripomenul, že na nich niekto myslí. Práve v takých chvíľach sa v Zariadení sociálnych služieb v Nových Zámkoch objavuje nezvyčajný návštevník – malý poník Šimon, ktorý dokáže to, čo sa niekedy nedarí ani skúseným terapeutom.

Nečakaná radosť

Ako uvádzajú noviny.sk, 20-ročný poník sa stal medzi klientmi doslova fenoménom. Nepatrí len na dvor či do ohrady – pokojne sa prejde po chodbách a bez zaváhania nastúpi aj do výťahu. Ten ho vyvezie za tými, ktorí sa sami nedokážu presunúť. Práve návštevy na izbách patria medzi najsilnejšie momenty.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/veknadeje/posts/pfbid0w9E49EyLXVeVrHnRSztNW9RNYgbEMeuGUU58nyu4q6F9rnwouji3mVcHgWMzThnml

Stačí jeho prítomnosť, jemný pohyb či možnosť pohladiť si ho. „Aký si krásny. Mohol by si tu bývať s nami stále,“ povedala pri stretnutí s netradičným terapeutom jedna z klientok zariadenia, no nadšenie neskrývali ani ďalší. „Dobrý kôň, ľúbim ťa,“ pridala sa ďalšia.

Sila dotyku

Za projektom stojí Bianka, ktorá o podobnej forme pomoci uvažovala dlhší čas. „Náhody neexistujú. Ja som to už mala v mysli niekoľko rokov, že by niečo takéto trebalo robiť,“ vysvetlila pre noviny.sk.

Kontakt so zvieraťom má podľa odborníkov reálne účinky. Dokáže zmierniť stres, znižovať tlak aj pocity osamelosti. V zariadení si to všimli veľmi rýchlo. „Zvieratá liečia, nie? To hovoria. A my to potrebujeme,“ zaznelo od jednej z klientiek.

Animoterapia, teda liečba pomocou zvierat, je pritom známa aj zo zahraničia. Najčastejšie sa využívajú psy či kone, no poník priamo v interiéri zariadenia je na Slovensku skôr raritou. Aj preto je projekt v Nových Zámkoch výnimočný.

Malý veľký zázrak

