Starkí a starenky naňho čakajú ako na zázrak. Poník Šimon zlepšuje zdravie, je liekom aj na osamelosť
Po chodbách sa prechádza už ako doma.
Sú dni, keď je ticho v zariadeniach pre seniorov hlasnejšie než akýkoľvek rozhovor. Mnohí klienti čakajú na návštevu, na dotyk, na obyčajný moment, ktorý by im pripomenul, že na nich niekto myslí. Práve v takých chvíľach sa v Zariadení sociálnych služieb v Nových Zámkoch objavuje nezvyčajný návštevník – malý poník Šimon, ktorý dokáže to, čo sa niekedy nedarí ani skúseným terapeutom.
Nečakaná radosť
Ako uvádzajú noviny.sk, 20-ročný poník sa stal medzi klientmi doslova fenoménom. Nepatrí len na dvor či do ohrady – pokojne sa prejde po chodbách a bez zaváhania nastúpi aj do výťahu. Ten ho vyvezie za tými, ktorí sa sami nedokážu presunúť. Práve návštevy na izbách patria medzi najsilnejšie momenty.
Stačí jeho prítomnosť, jemný pohyb či možnosť pohladiť si ho. „Aký si krásny. Mohol by si tu bývať s nami stále,“ povedala pri stretnutí s netradičným terapeutom jedna z klientok zariadenia, no nadšenie neskrývali ani ďalší. „Dobrý kôň, ľúbim ťa,“ pridala sa ďalšia.
Sila dotyku
Za projektom stojí Bianka, ktorá o podobnej forme pomoci uvažovala dlhší čas. „Náhody neexistujú. Ja som to už mala v mysli niekoľko rokov, že by niečo takéto trebalo robiť,“ vysvetlila pre noviny.sk.
Kontakt so zvieraťom má podľa odborníkov reálne účinky. Dokáže zmierniť stres, znižovať tlak aj pocity osamelosti. V zariadení si to všimli veľmi rýchlo. „Zvieratá liečia, nie? To hovoria. A my to potrebujeme,“ zaznelo od jednej z klientiek.
Animoterapia, teda liečba pomocou zvierat, je pritom známa aj zo zahraničia. Najčastejšie sa využívajú psy či kone, no poník priamo v interiéri zariadenia je na Slovensku skôr raritou. Aj preto je projekt v Nových Zámkoch výnimočný.