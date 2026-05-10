Skúmali, ktorý vzor na oblečení NAOZAJ zoštíhľuje postavu. Ide o smer pruhov aj o ich hrúbku
Pre mnohých je to večná dilema. Siahnuť po horizontálnych alebo vertikálnych pruhoch?
Horizontálne alebo vertikálne? O tom, ktorý typ pruhov pôsobí zoštíhľujúco, sa hovorí veľa, ale až doteraz tieto názory nemali žiaden vedecký základ. Výskumníci z Taiwanskej univerzity Yunlin uskutočnili trojicu experimentov, z ktorých napokon odvodili, aká kombinácia pruhov pôsobí na postave tak, že sa telo javí vyššie a štíhlejšie.
Optická ilúzia v móde
Veľa ľudí je presvedčených, že nosenie vodorovných pruhov na oblečení spôsobuje nižšiu a tučnejšiu postavu. Údaje z univerzity však tento mýtus vyvracajú.
„Väčšina ľudí túži po tom, aby pôsobili vyššie a štíhlejšie a vzory látok môžu výrazne ovplyvniť celkový vzhľad oblečenia. Ak sa dvojrozmerné čiary aplikujú na trojrozmerné formy, môžu vytvárať odlišné vizuálne dojmy a optické ilúzie," píšu autori vo svojej štúdii.
Analytici teda oslovili 241 mužov aj žien, aby hodnotili telesný zjav modelov na viacerých fotografiách. Modelka mala na každej fotografii biele šaty s čiernymi pruhmi, pričom rozdiely medzi pruhmi boli jeden, dva a päť centimetrov. Pruhy boli ako vo vodorovnom tak aj vertikálnom prevedení.
Ďalším rozdielom bola hrúbka odstupov medzi pruhmi a teda buď boli rovnomerne oddelené, alebo v takzvanom ceruzkovom prevedení - biely rozostup medzi čiernym pruhom bol výrazne väčší než samotná čiara. Respondenti potom mali zhodnotiť, na ktorej fotografii pôsobí telo figurantky štíhlejšie a vizuálne príťažlivejšie.
Tri rôzne výbery
V prvom kole dostali fotografie s horizontálnymi pruhmi v piatich rôznych prevedeniach. Rovnaký spôsob nastal aj v prípade s vertikálnymi pruhmi a v treťom prípade porovnávali vertikálne a horizontálne pruhy v piatich rôznych prevedeniach medzi sebou. Výsledky ukázali, že efekt zoštíhlenia ovplyvňujú tri kľúčové faktory.