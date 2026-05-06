Maja Velšicová: Keď je duša unavená, stačia aj malé barličky. Potreba byť potrebný nás drží nad vodou
Známa herečka už onedlho oslávi životné jubileum.
Napriek tomu, že s Majou Velšicovou sa život vždy nemaznal a za sebou má aj veľmi bolestivé obdobie, ona stále pracuje a svojím umením robí život krajší druhým ľuďom. Už onedlho ju čaká významné životné jubileum a pri tejto príležitosti sa v rozhovore pre Život podelila o svoj názor na starobu a zmysel života.
Zabilo ju to
Legendárna speváčka a herečka Maja Velšicová si v živote prešla niekoľkými náročnými momentmi. Prišla totiž o manžela a nečakane aj o syna Borisa, ktorý náhle skolaboval za volantom. Strašnú správu jej vtedy oznámil druhý syn Mário.
„Najprv mi podával pilulku. Vravím mu: ‚Nedávaj mi ďalšiu pilulku, netreba, povedz mi, čo sa stalo?' Povedal mi, že Boris havaroval. To bola prvá správa z Washingtonu. Vystrašená som sa ako prvé opýtala, či je zranený. Odpoveď bola strašná: ‚Zomrel!' To slovo ma zabilo. V tom momente mi prestalo biť srdce,“ opísala najhoršie chvíle vo svojom živote pre Nový Čas známa herečka, ktorá však vedela, že musí životom kráčať ďalej.
V tom jej pomáhala aj práca a stále vystupovanie, ktorému sa venuje do dnešných dní. Onedlho ju čaká významné jubileum – už 11. mája totiž oslávi okrúhle 90. narodeniny –, preto sa s fanúšikmi podelila o svoj názor na to, na čom podľa nej stojí život.
Recept na osamelosť
Vraví, že na to, aby malo zmysel ráno vstať, nepotrebujete veľké životné poslania.