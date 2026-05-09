Jednoduchý recept, ktorý zvládnu aj deti. Lievance od Petry Tóthovej na Deň matiek potešia každú mamu
Ich príprava trvá len pár minút.
Láska, blízkosť a pochopenie, ktoré inde nachádzame len ťažko. Byť matkou je poslanie a ak práve v tento deň hľadáte spôsob, ako sa svojej mame za roky obetavosti aspoň symbolicky poďakovať, možno vás inšpiruje jednoduchý tip od cukrárky Petry Tóthovej.
Zvládne ich pripraviť snáď každý
V nedeľu si totiž pripomíname Deň matiek, ktorý sa vo svete oslavuje už celých 112 rokov a v Československu sa jeho tradícia spájala najmä s Alicou Masarykovou, dcérou prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorá bojovala za zlepšenie sociálnych podmienok a vzdelávanie žien.
„Od detí pre maminky. Jednoduchý recept, ktorý zvládnu všetky deti. Recept som našla v balení smajlíkovej fromičky na lievance,“ prezradila obľúbená cukrárka na svojom Instagrame a pripojila aj tip na to, ako lievance bez problémov pripraviť na palacinkovači.