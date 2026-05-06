Mal 23 rokov a na rakovinu bol primladý. Vedci už tušia, prečo choroba útočí na nečakanú vekovú kategóriu
Počet prípadov onkologických ochorení u mladých ľudí narastá. Vedcov zaujíma otázka, aké sú dôvody.
Bol mladý, doteraz zdravý a jeho príznakom nikto nerozumel. Bradley mal len 23 rokov, keď zomrel na rakovinu hrubého čreva – na ochorenie, na ktoré sa upozorňuje až vo vyššom veku. Vedci tento znepokojivý trend usilovne skúmajú a veria, že objavili správny smer.
Príliš mladý na smrť
„Napriek mnohým príznakom rakoviny hrubého čreva môjho syna považovali za príliš mladého na to, aby ju mohol mať,“ vraví pre BBC mama Bradleyho Coombesa z anglického Portsmouthu. Mladík aktívne hral futbal a nič nenasvedčovalo tomu, že na neho číka zákerné ochorenie.
Po prvom ročníku na univerzite však rapídne schudol, objavili sa silné bolesti brucha a napokon aj krv v stolici. Lekárom aj napriek týmto symptómom trvalo 18 mesiacov, kým určili správnu diagnózu. Nádor bol v tom čase už taký veľký, že počas kolonoskopie zabránil vstupu kamery do čreva. Chemoterapia ani ďalšia liečba už, žiaľ, nepomohli.
„Cítim sa ako každý rodič, ktorému vzali sny o tom, ako jeho dieťa dosiahne futbalové sny a aký bude mať fantastický život. Všetko z toho mi nebolo dopriate práve kvôli tomu, že rakovinu neodhalili včas,“ dodáva matka Caroline, ktorá je dnes tvárou osvety, že rakovina neobchádza ani mladých ľudí. A ich počet v porovnaní s minulosťou (minimálne v Anglicku) narástol.
11 druhov na vzostupe
Vedci z Imperial College v Londýne zdôrazňujú, že rakovinové ochorenia mladých ľudí sú v porovnaní so skupinou ľudí nad 50 rokov stále zriedkavé, v porovnaní s minulosťou však aj napriek tomu našli zmenu. Na vzostupe je až 11 druhov ochorení, pričom v prípade rakoviny vaječníkov a hrubého čreva je nárast pacientov prítomný len vo vekovej kategórii mladých ľudí.