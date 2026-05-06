Mala o 21 rokov menej a myslela si, že je ňouma. MC Erik rýchlo rapoval, aby sa pripravil na manželstvo
Mala o 21 rokov menej a myslela si, že je ňouma. MC Erik rýchlo rapoval, aby sa pripravil na manželstvo
Mala o 21 rokov menej a myslela si, že je ňouma. MC Erik rýchlo rapoval, aby sa pripravil na manželstvo

MC Erik a Barbara / S manželkou Veronikou
MC Erik a Barbara / S manželkou Veronikou — Foto: Instagram - @mcerikofficial

Poslednú správu od Barbary nikdy nevymaže.

„Nie ste vy ten?“ pýtajú sa zákazníci, keď vidia Erika Arestu v montérkach a s rebríkom, ako im ide namontovať tieniacu pergolu. Ešte aj po 20 rokoch v ňom spoznávajú legendárneho MC Erika – muža, ktorý spolu s mladučkou Barbarou Haščákovou ovládol hitparády a spôsobil zimomriavky fanúšikom po celom Slovensku a Česku. Dnes sa z hudobnej legendy stal obyčajný človek s veľkým srdcom, ktorý si po páde na dno váži pokoj, rodinu a jednoduché radosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spadla mu sánka

„Nie som ten človek, čo by chcel vracať čas. Samozrejme, pár vecí by som možno urobil inak, ale všetko sa deje tak, ako má,“ povedal pre Rádio Melody Erik Aresta, rodák z Rimavskej Soboty, ktorý koncom 80. rokov spoluzakladal Maduar. „Hrali sme živú hudbu a popravde to nebolo nič moc. Neboli sme ani veľmi dobrí muzikanti, ani dobrí speváci,“ priznával otvorene v relácii Zlaté 90ky. Keď objavil elektronickú hudbu, presvedčil chalanov v kapele, aby začali robiť tanečné pesničky a tie sa nakoniec stali hitmi v celom Slovensku i Česku. „Splnil sa mi sen, o ktorom som ani nevedel, že ho mám,“ spomínal Erik. Tá najväčšia sláva prišla, keď sa k nim pridala 14-ročná Barbara Haščáková.

„Vypočuli sme si ju a hneď sme mali zimomriavky, spadla nám sánka. Už si len spomínam, ako sme niekde v čínskej reštaurácii na terase žiadali Barbariných rodičov, aby jej dovolili v 14 rokoch s nami cestovať po vystúpeniach,“ vravel pre Korzár Erik Aresta, ktorý bojoval za to, aby sa Barbara stala frontmankou kapely, hoci ostatní s tým veľmi nesúhlasili. „Chlapci, nechajte ju spievať,“ vravel kolegom. Hádky a konflikty nakoniec viedli k tomu, že obaja odišli a založili si vlastné duo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dohoda s čistou dušou

Hoci plagáty MC Erika & Barbary boli v takmer každej tínedžerskej izbe, tieto časy má Erik dodnes zahmlené. „Všetko šlo ako v tuneli – koncerty, podpisovačky, rozhovory... Bolo to šialené obdobie,“ spomínal na časy, keď mali s Barbarou jednu jasnú dohodu, že nikdy do médií nepovedia nič zo súkromia toho druhého. „Ja som ukecaný, viem sa vysporiadať s bulvárom a klamstvami. Ale Babka bola čistá duša,“ priznal po rokoch. Keď o Barbare jeden bulvár písal v spojení s drogami, bola to pre ňu posledná kvapka.

Kým ona odišla hľadať šťastie do USA, Erik Aresta zažil tvrdý pád na dno. „Nemám problém priznať, že som prežil obdobie, kedy som sa opäť naučil počítať mince a objavil som, aký pôvabný je rožok s paštétou,“ povedal otvorene.

