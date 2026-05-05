Nevládala sa postaviť a pomoc stále neprichádzala. Bezvládnu Košičanku zachránila až všímavosť susedov
Čakala na zázrak, no prišla pomoc od susedov.
Ležala na podlahe svojho bytu, bez síl a bez možnosti privolať si pomoc. Minúty sa menili na dlhé chvíle neistoty a ticho okolo nej bolo čoraz ťaživejšie. Seniorka z Košíc zostala odkázaná len na nádej, že si jej neprítomnosť niekto všimne skôr, než bude neskoro.
Rozhodli susedia
Napokon to boli práve ľudia z jej okolia, ktorí spozorneli. Ako informovala Mestská polícia Košice na sociálnej sieti, susedia privolali pomoc po tom, čo sa im situácia nezdala.
„Hliadka bola privolaná na asistenciu pri otváraní bytu po tom, čo susedia dlhšie nevideli staršiu pani a mali obavy o jej zdravie,“ dodali. Po vstupe do bytu sa potvrdil zlý scenár.
Pomoc prišla včas
Seniorka ležala na zemi, bola zranená a nevládna. Policajti okamžite reagovali a privolali záchranárov, pričom jej do ich príchodu poskytovali prvú pomoc a snažili sa ju udržať pri vedomí.