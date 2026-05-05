Spávali vedľa seba a lietali po svete. Jacksonov šimpanz Bubble stále žije a užíva si zaslúžený dôchodok
Šimpanz Bubbles má už 43 rokov a patrí medzi najstaršie opice v skupine.
Michael Jackson svojho času rád choval exotické zvieratá a ani sa tým netajil. Mal žirafu, ale najviac pozornosti si vyslúžil šimpanz Bubble, ktorý s nim strávil dlhé roky a ktorého spevák nosieval všade so sebou. Bubble stále žije a konečne si užíva život, ktorý šimpanzovi prináleží.
Záchrana z laboratória
Kráľ popu sa k šimpanzovi dostal v 80. rokoch po tom, čo si ho adoptoval z výskumného ústavu. Malý opičiak s ním najprv býval v rodinnom doma na Floride, ale Michael ho krátko na to resunul do svojho honosného sídla Neverland a doslova si ho nasťahoval k sebe do spálne.
Bubbles spával v detskej postieľke rovno pri jeho posteli a Michael Jackson ho lietadlom brával aj na všetky svoje vystúpenia po celom svete. Známe je aj ich spoločné pitie čaju počas návštevy Japonska.
Na oko idylické spolunažívanie sa však skončilo vo chvíli, keď Bubbles dospel. Nabral na sile aj veľkosti a v mnohých chvíľach sa začal prejavovať viac agresívne.
Jackson ho potom z obavy o bezpečnosť svojho syna presunul k človeku, ktorý sa zaoberal výcvikom takýchto zvierat, ale o pár rokov na to Bubbles aj tak skončil v centre pre veľké primáty, kde je až doteraz.