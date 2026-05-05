Po Mekyho smrti nechcela plakať v kúte. Katka Žbirková a 28-ročný Miki šokovali priznaním spod orgovánu
Od smrti legendárneho speváka uplynie v novembri päť rokov.
„No ty vole!" Aj takáto bola jedna z reakcií na veľké priznanie Katky Žbirkovej, ktorá niekoľko rokov po smrti milovaného Mekyho prišla so šokujúcim odhalením. Zaľubila sa do o 31 rokov mladšieho Mikuláša a svoju lásku všetkým vykričala spod rozkvitnutého orgovánu.
Fanúšikovia vdove po legendárnom spevákovi lásku prajú, boli len úprimne prekvapení, o koľko je jej priateľ mladší. Mnohí začali zisťovať, kto je mladík v koženej bunde a okuliaroch, ktorý si získal Katkino srdce. Odpoveď je veľmi zaujímavá - je to 28-ročný syn veľmi bohatého slovenského podnikateľa, ktorý nie je v pražských kruhoch neznámy a priatelí sa napríklad s Jiřinou Bohdalovou. Katka však Mekyho nevypudila zo svojho srdca a aj nedávno priznala, že jeho odchod stále vníma ako nezahojenú ranu.
Zaujal ju na prvý pohľad
Katka a Meky Žbirka sa osudovo zoznámili v čase, keď ona mala len 18 rokov. Všetko sa udialo v pražskej Lucerne - Katka ako študentka tam prišla so spevákom robiť rozhovor. „Meky myslel, že rozhovor bol dohodnutý manažérom, hoci nebol. Sľúbil mi, že mi ho poskytne na druhý deň po autogramiáde. Prišla som preto za ním a on ani nezdvihol hlavu od kartičiek, ako ich podpisoval a len povedal, že presne vie, kto za ním prišiel. Išli sme na kávu a vtipné bolo, že ja som preňho nemala pripravené žiadne otázky. Nejako som zaimprovizovala a nakoniec ten rozhovor nikdy nikde nevyšiel,“ spomínala Katka na osudný deň pre portál markiza.sk.
„Meky mal veľký šarm, v podstate ma zaujal na prvý pohľad... Ja som mala ešte len osemnásť. Rozhodne som si nemyslela, že to bude na celý život,“ prezradila v rozhovore pre portál Extra.cz Katka, ktorá napokon so svojím manželom prežila viac ako 34 rokov. „Myslím, že to sa v živote možno stane len raz,“ myslí si. Dôvod, prečo to medzi nimi vydržalo, bol pritom jednoduchý.
Spolu ich držala jedna vec
„Meky mal strašný zmysel pre humor a aj v tých najdramatickejších situáciách z nich dokázal vykorčuľovať nejakým fórom. A to nás držalo tak dlho spolu,“ dodala ďalej Katka Žbirková, ktorá sa po Mekyho smrti v novembri 2021 zamerala na prácu a na deti, ktoré so spevákom vychovali - syna Davida a dcéru Lindu.
Zostala tiež pracovať v hudobnej brandži, aby aj naďalej zachovala Mekyho odkaz a pamiatku. „Robím manažérku, ale zároveň organizujem aj koncerty Symphonic Night Miro Žbirka, kde tá jeho hudba stále žije. Snažím sa udržiavať ten jeho odkaz,“ uviedla Katka, ktorej manžel aj päť rokov od jeho odchodu stále nesmierne chýba.