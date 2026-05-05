Lacné nákupy z Číny sa už čoskoro predražia. Spôsobí to nový poplatok, ktorý má svoj zmysel
Nakupovanie z Číny čaká zásadná zmena.
Mnohí si na to zvykli. Pár kliknutí, nízka cena a balík z druhej strany sveta je na ceste. Práve dostupnosť lacného tovaru z Ázie z e-shopov ako Shein, Temu či Aliexpress zmenila nákupné návyky tisícok Slovákov. To, čo doteraz vyzeralo ako výhodný obchod, sa však môže čoskoro zmeniť.
Európska únia totiž pripravila krok, ktorý zasiahne každého, kto si objednáva drobnosti z krajín mimo EÚ. Ako informuje portál Kryptomagazín, hoci ide na prvý pohľad o malú sumu, výsledná cena nákupu môže prekvapiť.
Každý balík zvlášť?
Ako upozornil portál Euronews, od 1. júla 2026 sa má zaviesť paušálny poplatok 3 eurá na zásielky do hodnoty 150 eur. Nejde pritom o cenu objednávky, ale o každý balík, ktorý vám príde.
To znamená, že ak si objednáte viac produktov naraz, výsledok nemusí byť taký jednoznačný. Všetko závisí od toho, ako predajca tovar odošle. Jedna objednávka sa totiž môže rozdeliť na viac zásielok – a každá z nich bude spoplatnená samostatne. Práve tento detail je kľúčový, keďže zákazník ho nevie ovplyvniť. Ak predajca balík rozdelí, poplatok sa jednoducho násobí.
Milióny zásielok
Dôvodom zmien je prudký nárast lacných balíkov, ktoré do Európy prichádzajú každý deň. Podľa údajov Európskej komisie išlo v roku 2024 o približne 4,6 miliardy položiek s hodnotou do 150 eur.
Takýto objem predstavuje obrovskú záťaž pre kontrolné orgány aj colný systém. Kým pred pár rokmi boli čísla výrazne nižšie, dnes ide o milióny zásielok denne.