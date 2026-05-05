Pri záchvatoch mu robil zdravotnú sestru. Syn Vladimír Menšíka si zaspomínal na chvíle, ktoré boleli
Bol ikonou, no doma bojoval o každý nádych.
Ľudia si ho pamätajú ako človeka, ktorý vedel rozosmiať aj v tej najťažšej chvíli. Vladimír Menšík bol pre mnohých symbolom humoru, nadhľadu a prirodzenej ľudskosti. Za úsmevom, ktorý rozdával na javisku aj pred kamerou, sa však skrýval príbeh plný bolesti, ktorú sa pred okolím rozhodol skrývať. Po rokoch o ňom prehovoril jeho syn Jan, ktorý čoraz častejšie počúva, že sa na slávneho otca podobá.
Ako sa menil ich život
Zatiaľ čo diváci v legendárnom Menšíkovi videli energického muža plného života, doma sa odohrával úplne iný príbeh. Zdravotné problémy ho sprevádzali dlhé roky a postupne sa zhoršovali.
Ako uvádza portál Dotyk, jeho syn si dodnes pamätá, ako sa ich rodinný život menil. Napriek tomu, že mu nebolo dobre, herec odmietal spomaliť. Práca bola preňho všetkým – aj v časoch, keď už jeho telo protestovalo.
Dve roviny
Jan Menšík, ktorý sa venuje filmovej tvorbe, s ním dokonca spolupracoval na viacerých projektoch. Ako spomínal pre denník Blesk, bolo to obdobie, ktoré malo dve úplne odlišné roviny.
„Prvým filmom, na ktorom sme spolu pracovali, bol Když rozvod, tak rozvod, kde som bol tretím asistentom, potom Bouřlivé víno a seriál Létající Čestmír. Bolo to dvojsečné, pretože bolo fajn vidieť ho pri práci. Na druhej strane som mu robil aj zdravotnú sestru, alebo skôr brata. Mal záchvaty, pri ktorých prestával dýchať,“ povedal.