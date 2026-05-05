Po smrti manželky ho trápila vina. Herec z filmu Diabol nosí Pradu našiel lásku vďaka kolegyni - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po smrti manželky ho trápila vina. Herec z filmu Diabol nosí Pradu našiel lásku vďaka kolegyni
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Sandokan.

FOTO: Košeľu zo mňa už nik netrhá, smeje sa. Pozrite sa, ako sa zmenil seriálový Sandokan po 50 rokoch

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Katka Žbirková je zdá sa, po piatich rokoch od smrti Mekyho, znovu zamilovaná.

Po Mekyho smrti nechcela plakať v kúte. Katka Žbirková a 28-ročný Miki šokovali priznaním spod orgovánu

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Moje deti nemajú byť zberači vecí. Martina Schindlerová ich vedie k hodnotám, ktoré už nie sú samozrejmosťou

Sandokan.

FOTO: Košeľu zo mňa už nik netrhá, smeje sa. Pozrite sa, ako sa zmenil seriálový Sandokan po 50 rokoch

Dominika Stará našla šťastie pri Michalovi.

Bude ušatý a plešatý, bála sa pred schôdzkou. Dominika Stará a Michal lásku spečatili až na svadobnom lôžku

Český moderátor Honza Musil s exmanželkou Ivetou / S partnerom Jakubom

Doma ho čakala žena, on sa zaľúbil do slovenského vojaka. Moderátor Musil Ivetku dodnes obdivuje

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po smrti manželky ho trápila vina. Herec z filmu Diabol nosí Pradu našiel lásku vďaka kolegyni

Stanley Tucci.
Stanley Tucci. — Foto: Wikimedia commons (Raph_PH); Promo fotografie filmu Diabol nosí Pradu 2 ( 20th Century Studios)

Pri mladšej manželke čaká na zázrak.

Keď bol v roku 1973 na návšteve rodiny v južnom Taliansku, všetci príbuzní stále chodili v čiernom. „Stále niekto umiera, tak načo sa prezliekať,“ povedal mu otec a Stanley Tucci odvtedy myslel na smrť neustále. Obľúbený herec, ktorý sa preslávil vo filme Diabol nosí Pradu, priznáva, že to najťažšie stretnutie so smrťou mal v roku 2009, keď jeho milovaná manželka Kate podľahla rakovine. Stanley Tucci vtedy spadol na úplne dno a zachránilo ho až sestra známej kolegyne.

Extrémne výčitky

„Je to stále ťažké, aj po 11 rokoch. A vždy to ťažké bude. Ale nemôžete dovoliť smútku, aby vás úplne pohltil. Nikdy by nechcela, aby sa ktokoľvek z nás nechal pohltiť jej odchodom, aby jej smrť prevzala kontrolu nad našimi životmi. Nikdy by si to neželala, nebola taká,“ vravel v rozhovore pre CBS Sunday Morning Stanley Tucci o svojej manželke, s ktorou vychovávali tri deti. Kate diagnostikovali rakovinu prsníka práve v roku, keď ho obsadili do úspešného filmu Diabol nosí Pradu, kde si zahral umeleckého riaditeľa Nigela.

Prečítajte si tiež: Hviezda filmu Diabol nosí Pradu prekvapila úprimnosťou. Najkrajšiu rolu hrá už pár rokov mimo reflektorov

„Natočil som film, ona začala liečbu, potom prišla premiéra a potom ešte žila ďalšie štyri roky,“ spomínal Stanley Tucci, ktorý prišiel o manželku, keď mala len 47 rokov. „Človek sa obviňuje, aj keď by nemal. Ale aj tak to robí,“ priznal v rozhovore pre NPR len rok po jej smrti. Herec zostal sám na tri deti a hoci smútok v ich rodine zostával, musel sa postaviť na nohy. „Nedokázali by sme fungovať. Nemohol by som sa starať o deti, nevedel by som pracovať,“ vysvetľoval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1556669266466661&set=a.736664628467133

O 21 rokov mladšia

Svoju druhú manželku spoznal nečakane, keď podľa vlastných slov nebol pripravený. V roku 2010 sa ocitol na svadbe herečky Emily Blunt, s ktorou si zahral v Diabol nosí Pradu, pričom práve na oslave lásky spoznal jej sestru Felicity. Literárna agentka však bola od neho o 21 rokov mladšia, a tak chcel akékoľvek city v sebe hneď umlčať. „Hneď som spanikáril,“ priznal.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

TÁTO vec vytiahla zo zásobník v mojej práčke všetku špinu, vodný kameň aj pleseň: 15 minút a je ako nový!

Majiteľka kvetinárstva mi poradila toto domáce kŕmenie: Už mi rozkvitol muškát, orchidea a aj kaktus!

KRTKOVIA obchádzajú moju záhradu zďaleka: Mám perfektnú fintu, ako ich odplašiť!

Rôzne druhy trvaliek do kvetináčov aj záhonov

Najčastejšie chyby pri nákupe rastlín: Sprievodca pre úspešné pestovanie

Plný hrniec

Musím kúpiť viac LÍSTKOVÉHO CESTA: Stačí šunka, syr a máte na stole najlepšiu FAJNOTKU!

Jogurtové MINI-žemle bez kysnutia, upečené za 30 minút: Hotové sú raz-dva, voňajú po celom dome a chutia famózne!

Sú lacné, chutné a veľmi výživné: Kedysi to varili skoro v každej rodine, dnes sa Slováci tomuto mäsu vyhýbajú!

Bravčové mäsko na hrášku a ako príloha halušky: Odskúšaný recept!

Zdravé tipy

Tejto BURINY sa bojí aj SMRŤ, zvykla hovoriť starká: Tichý zabijak baktérií, plesní a zápalových procesov!

Zázračné polievkové korenie našich babičiek: 10 nevídaných vecí, ktoré dokáže ligurček s vašim telom a zdravie!

Najsilnejšia očista za 21 dní: Dá do poriadku pečeň, alergie a vaša tvár omladne – sila a nestojí nič!

Dajte do hrnca klinčeky, obyčajný citrón a varte LEN 5 MINÚT: Recept, za ktorý budete vďační!

Už ste čítali?

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…