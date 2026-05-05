Po smrti manželky ho trápila vina. Herec z filmu Diabol nosí Pradu našiel lásku vďaka kolegyni
Pri mladšej manželke čaká na zázrak.
Keď bol v roku 1973 na návšteve rodiny v južnom Taliansku, všetci príbuzní stále chodili v čiernom. „Stále niekto umiera, tak načo sa prezliekať,“ povedal mu otec a Stanley Tucci odvtedy myslel na smrť neustále. Obľúbený herec, ktorý sa preslávil vo filme Diabol nosí Pradu, priznáva, že to najťažšie stretnutie so smrťou mal v roku 2009, keď jeho milovaná manželka Kate podľahla rakovine. Stanley Tucci vtedy spadol na úplne dno a zachránilo ho až sestra známej kolegyne.
Extrémne výčitky
„Je to stále ťažké, aj po 11 rokoch. A vždy to ťažké bude. Ale nemôžete dovoliť smútku, aby vás úplne pohltil. Nikdy by nechcela, aby sa ktokoľvek z nás nechal pohltiť jej odchodom, aby jej smrť prevzala kontrolu nad našimi životmi. Nikdy by si to neželala, nebola taká,“ vravel v rozhovore pre CBS Sunday Morning Stanley Tucci o svojej manželke, s ktorou vychovávali tri deti. Kate diagnostikovali rakovinu prsníka práve v roku, keď ho obsadili do úspešného filmu Diabol nosí Pradu, kde si zahral umeleckého riaditeľa Nigela.
„Natočil som film, ona začala liečbu, potom prišla premiéra a potom ešte žila ďalšie štyri roky,“ spomínal Stanley Tucci, ktorý prišiel o manželku, keď mala len 47 rokov. „Človek sa obviňuje, aj keď by nemal. Ale aj tak to robí,“ priznal v rozhovore pre NPR len rok po jej smrti. Herec zostal sám na tri deti a hoci smútok v ich rodine zostával, musel sa postaviť na nohy. „Nedokázali by sme fungovať. Nemohol by som sa starať o deti, nevedel by som pracovať,“ vysvetľoval.
O 21 rokov mladšia
Svoju druhú manželku spoznal nečakane, keď podľa vlastných slov nebol pripravený. V roku 2010 sa ocitol na svadbe herečky Emily Blunt, s ktorou si zahral v Diabol nosí Pradu, pričom práve na oslave lásky spoznal jej sestru Felicity. Literárna agentka však bola od neho o 21 rokov mladšia, a tak chcel akékoľvek city v sebe hneď umlčať. „Hneď som spanikáril,“ priznal.