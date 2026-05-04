FOTO: Košeľu zo mňa už nik netrhá, smeje sa. Pozrite sa, ako sa zmenil seriálový Sandokan po 50 rokoch
Spoznali by ste ho?
Vypukla okolo neho obrovská hystéria. Všade ho oslavovali, pieseň zo seriálu sa hrala takmer na každej diskotéke a v novinách písali, že svet takýto ošiaľ nezažil hádam od čias Rudolpha Valentina. Rola seriálového Sandokana sa s hercom Kabirom Bedim ťahá celý život. Po rokoch sa však aj nestarnúci hrdina predsa len trochu zmenil.
Takmer z neho bol historik
Seriál vznikol v roku 1976, odvážny pirát s hlbokým pohľadom v 80. rokoch zamotal hlavu nejednej fanúšičke a pre mnohých mužov sa stal vzorom. V Európe sa jeho meno ozývalo takmer z každého kúta. „Dnes už zo mňa ale na letiskách košeľu nikto netrhá,“ vraví dnes už 80-ročný Kabir s úsmevom na perách.
Známy herec sa narodil v dnešnom Pakistane a je dieťaťom indicko-anglického páru. Rodina sa neskôr spolu s jeho starším bratom a mladšou sestrou presťahovala do Nového Dillí v Indii, kde študoval. Pôvodne sa chcel stať historikom, potom však pôsobil ako moderátor a nakoniec ho zlákal svet herectva.
Dnes by ste ho nespoznali
Svoju kariéru začal už v roku 1971, no predtým, ako sa všetkým vryl do pamätí ľudí ako nebojácny Sandokan, sa objavil v niekoľkých iných filmoch. Na svojom konte má zhruba 140 rolí a okrem Indie sa oňho zaujímali producenti z celého sveta.
