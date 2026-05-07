Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický
Hrnčeky pred plnením nezabudnite vymastiť.
Celé 70. roky strávila v českých Maleniciach, kde si vybudovala záhradku, ktorá sa stala jej veľkou pýchou. Legendárna Jiřina Jirásková bola totiž okrem nezabudnuteľnej herečky aj skúsenou gazdinou, ktorá si vedela poradiť aj vo chvíľach, keď bolo treba pripraviť jedlo rýchlo a jednoducho.
Ich prípravu zvládne každý
„Keď som v Prahe, nesmierne mi chýbajú Malenice. Keď sa prejdete po mojej záhrade a po dome, zistíte, že som na ňom 50 rokov pracovala. To mi môže len chýbať. Ale nemohla som tu byť stále,“ spomínala pre časopis Šumava.
Najznámejším receptom z kuchyne známej umelkyne sú dodnes rýchle hrnčekové knedle. Sú nadýchané, vláčne, nerozpadávajú sa a ich najväčšou výhodou je, že netreba ani čakať, kým vykysnú. Ich príprava je pritom úplne jednoduchá.