Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová
Chlapi sa ponáhľali na pivo, on za synom.
„Zdeno, chcem od teba tri veci – Stanley Cup, hetrik a cenu pre najlepšieho obrancu.“ To boli slová, ktoré si Zdeno Chára vypočul ako tínedžer, ktorý odchádzal do zámoria od svojho otca. Všetky tri veci sa stali realitou a Zdeněk Chára bol jedným z dôvodov, prečo sa to podarilo. Otec nášho najlepšieho obrancu zomrel vo veku 74 rokov a zanechal po sebe príbeh o disciplíne, odriekaní a viere, ktorá zrodila hokejovú legendu.
Hneď si vybil zub
Zdeněk Chára bol rodákom z českých Strakonic, no študoval v Plzni, kde začal s ťažkou atletikou. „Poznajúc svoje sily pri šantení, prihlásil sa ako 16-ročný skúsiť to. Tréner ocenil jeho telesnú stavbu pre zápasníctvo a oznámil mu termín prvého tréningu. Prišiel,“ písali kedysi v denníku Rudé právo o Zdeňkovi, ktorý už po roku tréningov zbieral prvé úspechy.
„Stal sa dorasteneckým majstrom republiky vo voľnom štýle, majstrom Čiech a získal i prvenstvo na turnaji olympijských nádejí. Všetky tieto úspechy mu vyniesli dres juniorského reprezentanta ČSSR,“ radovali sa v dobových novinách z mladého zápasníka, ktorý sa vďaka športu dostal až do Trenčína. A práve tam spoznal aj svoju budúcu manželku – volejbalistku Veroniku, s ktorou mal dcéru Barboru a syna Zdena. Práve z neho mal vyrásť ďalší zápasník v rodine, no narodil sa privysoký a bolo jasné, že sa bude hodiť na iný šport.
„Raz sme išli a pýtal sa ma na tú budovu. Povedal som mu: Zdenko, to je zimný štadión. A on či sa tam nemôžeme ísť pozrieť. Tam chlapci už hrali suverénne hokej a Zdeno sa korčuľovať nevedel. Podržal som mu striedačku, on skočil na ľad, spadol a hneď si vybil zub,“ spomínal v rozhovore pre Markízu. Dvanásťročného Cháru juniora to však nezlomilo, hoci jeho rovesníci už hrali žiacku ligu a on sa len učil korčuľovať.
Zabetónovaná hokejka
„Tréner Ernest Bokroš povedal, že z neho v živote hokejista nebude. Ani hokejista, ani obranca. A ja som mu vtedy povedal: Pamätaj si, z môjho syna raz bude najlepší obranca na svete. Ja si ho budem trénovať sám,“ priznával Zdeněk Chára, ktorý dal do synových tréningov úplne všetko. Odmietal aj stretnutia pri pive s kamarátmi.